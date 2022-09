OTKRIVAMO KAKO JE SERIJAL KANALA NATIONAL GEOGRAPHIC „EVROPA ODOZGO“ STIGAO U SRBIJU

Kada u nedelju 18. septembra od 22.00 na kanalu National Geographic, na našim malim ekranima počnu da se smenjuju kadrovi Srbije iz „ptičje perspektive“, u preletu nad našom zemljom od Subotice do Donje Lokošnice, i od Zasavice do veličanstvenog Đerdapa, a preko Beograda, Zlatibora, sve do udaljenog Peštera, uživaće gledaoci u više od 120 zemalja širom sveta. Srbija će u premijernoj epizodi dokumentarnog serijala „Evropa odozgo“ dobiti 50 minuta najbolje reklame, i to besplatne, zahvaljujući kojoj će gledaoci širom planete imati priliku da upoznaju našu domovinu kroz sva godišnja doba. I iz perspektive iz koje je do sada nikada nije prikazana.

- Za nama su tri završene sezone serijala „Evropa odozgo“. Tokom ta tri ciklusa imali smo priliku samo da „okrznemo“ ovaj region. Zbog toga nam je bilo izuzetno drago kada smo saznali da se vraćamo na Balkan. Ovo je oblast izuzetno bogata različitim uticajima koji se prepliću kroz arhitekturu, kulturu, običaje, istoriju, a o prirodnim lepotama ne treba ni govoriti. Srbija je za nas već dugo bila destinacija koju smo priželjkivali. Zato smo sa oduševljenjem podigli dronove i zabeležili ono najlepše što vaša zemlja ima da ponudi. A mnogo je toga – poručuje Mark Bridž, producent serijala „Evropa odozgo“ pod čijom je komandom tokom prošle godine na epizodama nove sezone ove emisije radio veliki međunarodni tim. Srpsku epizodu „na terenu“ nadgledao je Ivan Lazić, zadužen za prelepe kadrove koji će obići svet.

- Najsnažniji utisak na mene je ostavila subotička sinagoga. Kada smo počinjali da pripremamo spisak lokacija koje će se naći u serijalu, znao sam da će Subotica zbog svoje lepote, ali i karakteristčne mešavine kultura, naroda koji žive u njoj i prelepe arhitekture, sigurno biti u emisiji. Međutim, Subotica je i za mene, koji sam prilično upoznat sa lepotama Srbije, iznedrila jedan biser za koji nisam znao. Reč je o sinagogi koja je nedavno restaurirana i koja je, što mi je naročito drago, zasijala svojim punim sjajem u našoj epizodi, donevši sa sobom priču o samoj suštini Subotice, ali i Srbije i cele ove regije. A to je jedno bogatstvo različitosti – poručuje jedan od producenata epizopde o Srbiji koja na naše male ekrane stiže 18. septembra.

- Za vas je berba paprike na jugu Srbije nešto obično i svakodnevno. A za strance koji budu pogledali ovu epizodu, to je nešto čudesno, nešto što oni nikada nisu doživeli, i što će biti jedan od razloga da kažu sebi – želim da dođem u Srbiju – zaključuje Mark Bridž.

