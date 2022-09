ŽESTOK OKRŠAJ OBRADOVIĆA I STOJKOVIĆA 20 minuta niskih udarca: Prajd je huljenje na Boga GEJEVA JE VIŠE NEGO GLASAČA DVERI (VIDEO)

Šetnja LGBTQ+ zajednice od Ustavnog suda do parka Tašmajdan prošla je bez većih incidenata, čime je država prema ocenama bezbednosnih stručnjaka pokazala odgovornost i to da je uprkos visokim bezbednosnim rizicima, kadra da svakom svom građaninu, kao i gostima iz inostranstva obezbedi sigurnost.

Iako ima onih koje u ovom trenutku Srbiju opisuju kao društvo zaostalih ljudi ili onih koji ne poštuju ljudska prava, to što je Beograd jedina zemlja iz bivše Jugoslavije u kojoj je održan "Evroprajd" pokazuje da pratimo najrazvijenije države Evrope.

U večerašnjem "Usijanju" na Kurir televiziji o ovoj temi govorili su Ljuban Karan potpukovnik KOS u penziji, Ivan Simić, advokat, Boško Obradović, lider Dveri i narodni poslanik Čedomir Stojković, advokat.

Država položila ispit

Pukovnik KOS u penziji istakao je da je danas država položila ispit iz bezbednosti i dokazala da može zaštiti svoje građane.

- Država je položila ispit. Policija je imala rukovođenje na licu mesta, i šta god da bi se dogodilo bilo je rukvođenje na licu mesta. U ovo vreme nepogoda mogla je da padne i krv na ulicama. Ove dve suprotstavljene grupe, koje nemaju razumevanje jedno za drugo. Bilo je dosta snaga koje su htele da ignorišu odluku nadležnih, ali je sve prošlo bez problema - kaže Ljuban Karan.

Pukovnik Karan je istakao da su informacije da će biti većih problema bile znatno šire od onoga što je navedeno.

- Po tome koliko je policije bilo pokazuje koliko je bilo opasno šetati. Svaki sukob je podrivanje naše zemlje i sabotiranje diplomatskog napedovanja - kaže Karan.

Advokat Simić je istakao da u pozivima stranih ambasadora video da se poziva na državni udar.

- To je tiha pretnja državnim udarom. Ako vam 22 ambasade kaže da mora nešto da se odobri, to je najtipičnija razgradnja pravnog poretka jedne države. To je veoma razočaravajuće i zabrinjavajuće. Nemam problem da javno kažem šta je to što ne valja u pravnom poretku, ali je veoma zabrinjavajuće kada se strani ambasadori mešaju u naš pravni poredak - kaže Simić.

Slovenija i Hrvatska nikada nije imala Evroprajd

- Svi smo mi rasli na određenim vrednostima, a ja javno kažem da evropske vrednosti ne postoje. Hrvatska ne prepoznaje to da je konfiskacija koja je sprovođena od 40ih godina, pa do 90ih nikada nije bila osuđena od strane EU. Ovo je čista politizacija, meni je jako drago da je MUP pokazao da može da zaštiti i svoje i strane građane. Mi smo pokazali da smo savremeno društvo, koje ima kapacitet da shvati neke drugačije vrednost. Daleko od toga da je naša policija savršena, ali smo pokazali da niko ovde nikoga neće ugoržavati - kaže Simić.

Ljuban Karan kaže da ambasadori pokušavaju da utiču na naše odluke, ali ne uspevaju.

- Šetnja koju su oni zamislili i te trase nije održana i pored tolikog pritiska iz inostranstva. Oni žele da naprave unutrašnju destabilizaciju Srbije. Nije bitno zašto se sukobljavaju, već je bitno da do sukoba dođe i da se negativna energija koristi da se izazove bes prema vlasti. Mislim da se aktuelna vlast dobro držala u ovoj situaciji - kaže Karan.

- Ne bih licitirao ko će kako biti kažnjen, svako mora da se suoči sa posledicama svog ponašanja. Niko nije stariji od države, a mi kao građani i kao društvo moramo da snosimo posledice prekršenja zakona. Ukoliko jedno društvo nešto ne želi da se nešto održi u njegovom gradu zašto mu vi to namećete - kaže Simić.

Nikome ne treba pričati kakav se stepen hibridnog rata vodi protiv Srbije, kaže Karan.

- Stalno se traže neke grupe kojima se može manipulisati. Nije bitno zašto, bitno je izvesti ljude na ulice i napraviti haos. Što ne idu u Prištinu ili u Sarajevo da paradiraju?! Zašto nama čine tu čast da ovde paradiraju, a kada treba da uđemo u Evropu, oni kažu da još nismo dovoljno razvijeni. Na tome je najviše insistirao američki ambasador Hil, koga mi ne pamtimo po dobru - kaže Karan.

Advokat Simić predviđa da sledeće dolazi na red pritisci da mi radimo ono što je protiv našeg društva i protiv našeg naroda.

Sukob istoka i zapada na Srbiji

- Spominjanje uticaja Rusije na dešavanja u Srbiji, oni non stop pokušavaju da ovu drugu grupu predstave kao nekoga ko je pod uticajem Rusije. To je hibridni rat koji se vodi i protiv SPC. Oni non stop pokušavaju da predstave Srbiju kao malu Rusiju, a našeg predsednika kao malog Putina. Obaveštajne službe koje potpiruju te glasine, mogu da kontrolišu obe grupe - kaže Ljuban Karan.

Danas nemamo ni diskusiju, ni pravo izbora, kaže Simić.

Političari koji su igrali na kartu "Evroprajda"

- Nisam video da je bilo ko založio svoj ugled za "Evroprajd", video sam da je bio prisutan Čedomir Jovanović i Nenad Čanak. Bili su političari u vladi koji su podržali taj događaj, ali nisu došli da podrže šetnju - kaže Karan.

Boško Obradović i advokat Čedomir Stojković u studiju

- Suština je ako postoji povreda zakona na početku, onda nije važno šta će biti na kraju. MUP je zabranio da ljudima da se kreću, a to je najstarije pravo na svetu. Jedini način da vama bude zabranjeno kretanje jeste da počinite ozbiljno krivično delo. MUP je iz političkih razloga doneo rešenje koje je neodrživo. Predsednik držve je vršio politički pritisak na MUP, koji je zbog toga morao da donese odluku da neko ne šeta. Ta šetnja koju su ljudi održali je demantovala sve da postoji rizik u bezbednosti - kaže Stojković.

Vidim da je su porodićne vrednosti izvojevale malu pobedu, ali je država doživela jedan poraz, kaže Boško Obradović.

- Meni je najviše pažnju privuklo jedno autovanje bivše i sadašnje vlasti, koja je podlegla pritiscima sa zapada. Ovo je bila jedna vrsta državnog udara koju je pokrenula Ana Brnabić kada se sastala sa predstavnicima Evroprajda - kaže Obradović.

- Ako je MUP doneo zabranu o neodržavanju parade, kako ona može da se održi. Srbija je postala kolonija u kojoj je američki ambasador određuje šta će se održati, a šta ne - kaže Obradović.

- Porodične vrednosti su ljubav, harmonija, jeftine pelene, situacija kako da ne razmišljaju kako će da pobegnu u one zemlje koje podržavaju gej paradu. Svaka porodica je pobegla iz ekonomskih i socijalnih razlika u one zemlje gde nema navijača koji će se tući sa policijom - kaže Stojković.

Ne možete da radite suprotno onome što kaže većina.

- Većina je ono što treba da odluči. Mi smo prva zemlja u jugoistočnoj Evropi u kojoj se nameće gej parada. Nama NATO zemlje nisu prijatelji, oni su nas bombardovali, ovo je jedna šira agenda. To je jedan ideološki okupacioni paket pod kojim smo mi pritiskom da prihvatimo. Ovo je znak da je Srbija postaje kolonija, koja igra onako kako strani ambasadori sviraju - kaže Obradović.

Seksualne slobode nisu porodične vrednosti, istakao je Stojković.

- Degutantno je javno ispoljavati svoje seksualno opredeljenje. Građani Srbije vide sada da je ista ekipa koja se zalaže za vrstu promene tradicionalnog morala. Najveći problem je to što se našoj deci plasiraju takve stvari, vi našoj deci hoćete da objasnite da je normalno da imaju tatu i tatu. Niko nije nasilan prema LGBT populaciji, oni žele da ugroze nas i da žele da prevaspitaju našu decu. U osam udžbenika mogu da se nađu nenaučne, neustavne i netradicionalne stvari. Zašto se ne čuje u ona druga strana - kaže Obradović i dodaje:

- Danas smo imali jedno ruganje Hristu - kaže Obradović.

- Dveri imaju manje procenata na izborima od gej populacije. Adolf Hitler je uveo princip većine i manjine i tako pobio silan narod, ja stvarno nigde nisam video bilo kakvu propagandu gej lobija. Kao da crkvu i Hrista jedino vređa gej populacija. Upalite malo rijaliti, gole žene i promovisanje prostitucije na televiziji, da mlade žene moraju da ugrađuju silikone da bi našle dobrog sponzora, a niko ne diže glas protiv toga. To je propaganda koja se uvlači u porodice, jer vidimo da sve manje ženske dece želi da studira, a sve više njih želi silikone - kaže advokat Stojković.

Boško Obradović je istakao da čak ni gej osobe ne podržavaju gej paradu.

- Ako ste vi manjinska grupa ne možete tražiti svoja prava tako što ćete vređati većinu. Treba sesti i razgovarati. Nije problem da se njima izađe u susret za neke stvari koje su njima važne - kaže Boško Obradović.

Pogledajte okršaj predstavnika Dveri i advokata Stojkovića.

