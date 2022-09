ŽESTOK SUKOB MILICE ZAVETNICE I GORANA MILETIĆA U STUDIJU: Đurđević udarila tamo gde NAJVIŠE BOLI, pa usledila rasprava o brojkama

Milica Đurđević Stamenkovski, narodna poslanica i Goran Miletić, koordinator Evroprajda, verbalno su se žestoko sukobili u jutarnjem programu Kurir televizije u vezi s nedavno održanim Evroprajdom u Beogradu.

Milica Zavetnica je istakla da su sa Evroprajda poslate jako ružne slike.

- Poslate su jako ružne slike i svaki put se ovakvi događaji iskoriste za vređanje SPC i besprimperne scene. Ceo prajd je ostao u senci tih ruganja. Stiče se utisak da cela ta organizacija ima za cilj da se naruga tradicionalnim vrednostima, što se i pokazalo kao tačno - kaže Milica Đurđević Stamenkovski, narodna poslanica i udarila tamo gde većinu Srba najviše boli - u pare!

- Takve šetnje služe isključivo za pranje novca od određenih fondacija, za provokaciju i blaćenje SPC. On je svaki put to. Nikada ne bude na prajdu više od nekoliko stotina ljudi sa sve protokolarnim zajednicama. Sada smo imali čoveka koji vređa Isusa Hrista, a to samo podstiče mržnju - kaže Zavetnica.

foto: Kurir televizija

Miletić je naveo da je LGBT populacija ćutala kada su bile litije, a krivica MUP-a je pojava onih koji su vređali religijske osećaje.

- Niko nije imao nameru da vređa bilo koga, nije bila namera da se uputi bilo kakva ružna poruka. Ljudi su se osećali uplašeno pre samog prajda, pre svega zbog oprečnih poruka koje smo dobijali od drže. Šetnja je održana, ali ceo taj cirkus nikome nije prethodio. Mi kao organizatori smo dobili veliki aplauz. sve se desilo u celini na kraju. Ipak na kraju su ljudi napadnuti, a policija nije htela da reaguje, to je ostavilo gorak ukus - kaže Miletić, koji je istakao da je bilo oko 10.000 ljudi na Europrajdu.

Zavetnica je žestoko reagovala na tu cifru, navevši da ako je tamo bilo 10.000 ljudi, ona je nova kraljica Engleske.

foto: Kurir televizija

- Nemate podršku ni od onih čiju se populaciju pravite da predstavljate, čak i oni kažu da ste im ovakvim provokacijama otežali situaciju. Ogroman broj ljudi i to mnogo veći od nih koji su bili tamo. Vi se sa vašim ljudima dogovorite i raskusurajte - kaže Zavetnica i dodaje:

- Ta šetnja nikada nije smela da se dogodi, ne zato što se nama nešto sviđa ili ne, već zato što je država to zabranila. Sporvodeći svoju zabarnu država bi pokazala svoju doslednost i ozbiljnost. Ako sud i MUP donesu jednu odluku, a smerički ambasador se postavlja kao da je on iznad ove zemlje i da je on taj koji će odlučuje da će se šetnja dogoditi kao što je planirano, iako je na snazi zabrana MUP-a - kaže Milica, koja dodaje da je litija zvanično bila otkazana.

- Nije bitno odakle je došla osoba koja je zadigla suknju i pokazala zadnjicu ispred crkve Svetog Marka. To što je on nama pokazao je vaš obraz i obraz celog Evroprajda, a ne naš. Ako hoćete da budete prihvaćeni od strane naše zajednice, vi morate da shvatite da naša zajednica ima neke vrednosti i da ne može da bude samo kako vi kažete ili ćete da vređate sve. Vulgarno je, zašto policija čuva crkva - kaže Zavetnica.

- Naša ruta je bila pored Kalemgdana, a policija nas je naterala da prođemo pored crkve - kaže Miletić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.