Štednja u jesen 2022.

Među najvećim strahovima većine građana kada su u pitanju finansije su gubitak posla, medicinski i drugi troškovi usled neplaniranih događaja, nedovoljno sredstava za život po odlasku u penziju... Ovih dana, na to se dodaju i strah od poskupljenja, od energetske krize... Šta možemo da uradimo da prevaziđemo ove strahoove?

Predsednik Izvršnog odbora 3 Banke, Vladimir Vukotić kaže: „U svetlu sveprisutne nesigurnosti zbog geopolitičke situacije, ovo je možda i najbolji trenutak za ovakve teme. Svi strahovi koje ste pomenuli se vezuju za istu stvar – nedostatak novca kada nam zatreba, a najlakše je izboriti se sa tim strahom tako što ćemo obezbediti sredstva za te i takve trenutke. Kako? Zvuči kao floskula, ali samo tako što ćemo štedeti i obezbediti sredstva za nesigurna vremena. Vrlo često građani misle da su njihova primanja preniska da bi mogli da štede, ali mi aktivno promovišemo štednju baš kod onih građana koji nemaju visoke prihode i zbog toga smatraju da nisu u poziciji da štede. Smatramo da je naša misija da edukujemo klijente u tom segmentu, pa smo verovatno jedinstveni po tome da plaćamo više kamate na niže nego na više štedne uloge“. Vukotić objašnjava da je najvažnije uporediti svoja primanja i troškove, odrediti sumu za štednju i biti disciplinovan. „Čak i najniži iznosi koje izdvojimo za štednju, ako smo uporni i ako ih izdvajamo svakog meseca, pomoći će nam da napravimo tu neku osnovu za dalje, za štednju ili neku drugu investiciju“ kaže Vukotić.

Jedan od segmenata gde se oseća efekat globalnih trendova je tržište nekretnina. „Kod nas u 3 Banci uvek ima novina, uvek se trudimo da ponudimo nešto novo klijentima u skladu sa potrebama koje na tržištu prepoznamo kao i ciljevima razvoja zajednice u kojoj živimo i radimo. Usled inflatornih kretanja uglavnom uvezenih iz inostranstva, deo građana je odlučio da svoje ušteđevine uloži u nekretnine kako bi sačuvali vrednost novca. To je uz druge faktore, dovelo do snažnog rasta cena nekretnina gde isplativost same kupovine postaje upitna. Kao odgovor na taj trend, a i kao alternativnu mogućnost, u 3 Banci smo uveli novi štedni proizvod, rentnu štednju, koja klijentima omogućava da ostvare prihod svakog meseca, a da pri tom ne moraju da kupuju nekretninu. Kamate na rentnu štednju su izuzetno atraktvne, pa štediše mogu, u zavisnosti od visine depozita, da ostvare prihod približan onome koji bi ostvarili ulaganjem u nekretnine a bez dodatnog napora kupovine, renoviranja, opremanja i izdavanja nekretnine” objasnio je Vukotić, navodeći primer mesečne kamate od 55,000 dinara neto na uloženih 10 miliona dinara depozita ili 250 evra neto na uloženih 100,000 evra depozita.

foto: 3Bank

On je istakao da 3 Banka koristi depozite svojih štediša da pomogne pojedincima da obezbede radno mesto za sebe, egzistenciju za svoju porodicu, a samim tim i prosperitet čitave zajednice.

„Na taj način, pored konkurentne kamate, naše štediše ostvaruju još dodatni benefit, postaju deo jedne šire priče direktno svojim novcem doprinoseći razvoju zajednice u kojoj žive. Jer mi podržavamo pre svega male, mikro biznise u Srbiji, male proizvođače, preduzetnike koji posluju samo godinu dana i nemaju velike promete po računu, kao i mala poljoprivredna gazdinstva. Njima kreditna podrška najčešće nije dostupna, a potrebna im je da bi mogli da razviju, nastave, često i pokrenu svoj mali biznis“ kaže Vukotić. Njima je podrška najpotrebnija, a često nedostupna “ kaže Vukotić.