JA SAM INSAN! KOLIKO SU ME PUTA OTPISALI ALI NISU USPELI: Misteriozne reči lepe muftinice Belkise a svi se pitaju ko je slika FOTO

U najnovijoj seriji fotografija, na kojima je kao i uvek besprekorno doterana i u skupoj dizajnerskoj odeći, vidi se da lepa Belkisa poslednje jesenje sunčane dane provodi u gradu ljubavi i svetlosti - Parizu.

U jednoj od objava, posle fotografije podno Ajfelove kule, Belkisa je napisala sledeće:

"Znate koliko su me puta otpisali i pokušali da me unište ali nisu uspjeli? Ne zato što sam najjači. Nisam. Ja sam insan sa svim slabostima: imam strahove, nade, nedostatke, imam sve što imate vi, ali imam priključak Božiji. Kada se na njega prikačim - ne dam!

To je vrijednost principa: dok držim – držat ću, kad ne budem više dužan – pustit ću. Ne dam imanske šartove u sebi, ne dam sedždu, šehadet... To je cijela priča. Svojim postupcima i prkosom na Božijem putu se hranim." -M.Z., citirajući, ako je suditi prema potpisu, reči pokojnog muftije Zukorlića.

S obzirom da je u jednom od najromantičnijih gradova sveta, svi se pitaju ko je fotografiše tokom posete Parizu.

