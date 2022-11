TEMPERATURA ISPOD NULE, A OVDE JE MOGUĆ I SNEG: Meteorolog Čubrilo objavio novu prognozu, od ovog datuma STIŽE JAČE ZAHLAĐENJE

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu i najavio jače zahlađenje sa temperaturama ispod nule.

"Danas se očekuje naoblačenje, koje će prvo nad zapadnim i severozapadnim, a u toku noći i sutra ujutro i nad ostalim delovima regiona lokalno donetii slabu kišu. Vetar će biti u okretanju na severozapadni smer, dok će uslediti i manje zahlađenje. Današnji maksimum od +14 na severozapadu do oko +18 na jugu reigona", naveo je Čubrilo.

"U petak i subotu će se nad južnim i jugoistočnim delovima regiona osetiti uticaj slabog, visinskog ciklona koji će se preko Italije premeštati retrogradno, na zapad, dok će nad ostalim predelima brzo ojačati polje anticiklona.

To znači da će nad južnim i srednjim Jadranom, jugom C.Gore, jugom BiH, jugom, jugoistokom, možda istokom i jugozapadom Srbije uz više oblaka povemeno biti i kiše, dok je najvišim planinama moguć i sneg. Nad ostaim predelima suvo, ali uz čestu pojavu niskih oblaka i sumaglice. Vetar nad severnim delom regiona već sutra slab, dok bi nad Jadranom i jugom regiona bilo umerneog severnog i severoistočnog vetra", napisao je meteorolog.

Kako je dodao, za vikend se očekuje malo hladnije, ali i dalje bez jačeg zahlađenja. Maksimalna temperatura kretaće se od devet do 15 stepeni Celzijusa što je u okvirima proseka za ovaj deo godine.

"Početkom sledeće nedelje se računa na uticaj anticiklona uz stabilno i suvo vreme. Uslediće česta pojava magle i niskih oblaka koji se lokalno mogu zadržavati i veći deo dana. Vetar će biti slab. Minimumi od -1 do 8 stepeni Celzijsua, na planinama hladnije, dok će dnevni maksimumi zavisiti od trajanja sunčevog zračenja. Tamo gde ne bude magle maksimalna temperatura i do 16 stepeni Celzijusa, a u predelima sa maglom do 9 stepeni Celzijusa", objavio je Čubrilo.

Jače zahlađenje od 17. novembra

"Od juče operativni proračuni GFS-a i ECMWF-a oko 16. novembra simuliraju izmeštanje jezgra anticiklona nad širi prostor Baltika i Skandianvije, što bi po njegovoj istočnoj periferiji pokrenulo osetno hladniji vazduh. U isto vree snažna ciklosnka aktivnost nad Atlantiom bi ka nama počela slati serije frontalnih poremećaja.

Jutarnji proračun ECMWF-a kombinuje ova dva sinoptička faktora tako da nad nama oko 17. novembra usledi jače zahlađenje uz uticaj sekundarnog ciklona nad Jadranom. To bi nam donelo konkretnije padavine, a sa zahlađenjem koje pokazuje operativni ECMWF snega bi moglo biti i u nizijama. Slične proračune je imao i jučerašnji operativni GFS kao i jutarnji paralelni GFS koji će 29. novembra zameniti operativni.

Ostaje da se vidi kako će se sredinom sledeće nedelje sinoptika razviti, ali po prvi put ove jeseni ima signala za moguće jače zahlađenje. Do njega naravno ne mora doći i samo mala korekcija u odnosu baričkih sistema nas stavlja u topao sektor, ali je sve izvesnije da posle 15. novembra sledi promena sinoptike", zaključio je on.

(Kurir.rs)