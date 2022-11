Kako da znate da je gorivo vrhunskog kvaliteta

Čini se da tržište nikada nije bilo konkurentnije nego danas. Potrošači gotovo u svakoj oblasti imaju priliku da biraju između velikog broja proizvođača i proizvoda. Poverenje i lojalnost kupca teško se stiču, a gube gotovo u sekundi.

Zbog toga kompanije ulažu značajna sredstva da unaprede kvalitet svojih proizvoda. Za to postoji nekoliko preduslova koji moraju biti ispunjeni kako bi se zadržali potrošači.

1. Ulaganje u proizvodnju

Moderna vremena traže i savremenu proizvodnju. Nije reč samo o savremenim tehnologijama koje će unaprediti kvalitet proizvoda, već i omogućiti proizvodnju koja garantuje zaštitu životne sredine.

2. Kontrola kvaliteta

Nekada čak ni velika ulaganja u proizvodne pogone nisu dovoljna. Proizvodi prolaze kroz mnogo osetljivih procesa pre nego što nađu put do potrošača i u gotovo svim fazama može doći do kvarenja kvaliteta. Zbog toga najuspešnije kompanije posebnu pažnju posvećuju kontroli proizvoda. I to što više – to bolje i kvalitetnije.

3. Inovacije

Živimo u vremenu koje neprestano diktira: Inoviraj ili nestani. Zbog toga su kompanije stalno u prilici da traže nove tehnologije i nove načine komunikacije sa kupcima. Ko nije spreman na takav poduhvat, sigurno nije spreman za današnju tržišnu utakmicu.

Jedan od proizvoda na koji potrošači posebno obraćaju pažnju jeste gorivo, jer itekako utiče na kvalitet vožnje i dugovečnost vozila. Najveća naftna kompanija u Srbiji je NIS i više od milion građana toči gorivo baš na benzinskim stanicama ove kompanije.

U NIS-u navode da ovaj broj potrošača i uloga na tržištu znače i veliku odgovornost zbog čega godinama unazad konstantno razvijaju kapacitete i mehanizme koji garantuju najviši kvalitet domaćih goriva, proizvedenih u Rafineriji nafte Pančevo.

Ova rafinerija je jedna od najmodernijih u ovom delu Evrope i proizvodi goriva u skladu sa svim evropskim i domaćim standardima kvaliteta, o čemu svedoči i podatak da NIS deo svoje proizvodnje izvozi u zemlje EU. Pored toga, kompanija veliku pažnju posvećuje kontroli kvaliteta svojih proizvoda i to u svim fazama procesa. Sa više od 180.000 analiza koje se obave na godišnjem nivou, NIS je zauzeo lidersku poziciju na tržištu kada je u pitanju kontrola kvaliteta.

Kontrola kvaliteta goriva obavlja se tokom čitavog logističkog lanca, pomoću 400 različitih ispitnih metoda, a gorivo se prevozi u savremenim cisternama kako tokom transporta ne bi izgubilo na kvalitetu.

Dokaz da ispitivanja goriva i njegovo korišćenje daje dobre rezultate je i studija Mašinskog fakulteta u Beogradu, koja je pokazala da se redovnim korišćenjem goriva kompanije NIS povećava efektivna snaga motora, dok se potrošnja goriva smanjuje.

Uz najsavremenije procese rada rafinerije, kao i akreditovane laboratorije u kojima rade vrhunski eksperti, NIS već 50 godina dokazuje svoju posvećenost usavršavanju radnih procesa koji će obezbediti proizvode visokog kvaliteta uz očuvanje životne sredine.

Promo tekst