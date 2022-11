DRUGI DAN POTRAGE ZA PANTEROM KOD APATINA: Zver još nije pronađena, a evo šta će biti ako je uhvate

Nakon jučerašnjeg snimka na kome se vidi velika crna mačka kod Banje Junaković, odmah je počela potraga u koju su se uključili pokrajinska inspekcija za lovstvo, Vode Vojvodine, Vojvodinašume, PS Apatin i ZOO vrt Palić, lovci...

Za divljim predatorom se tragalo oko pet sati. Uz pomoć drona sa termovizijskom kamerom pregledano je oko 150 hektara šume.

"Juče u 13 časova smo dobili snimak nečega što podseća na crnu, divlju mačku iz porodice pantera. Već oko 16 časova smo bili ovde sa predstavnicima Voda Vojvodine, koji su nam ustupili termovizijski dron, tu su bile i kolege iz ZOO vrta Palić, sa puškom za uspavljivanje, Vojvodinašume, policija. Pretražili smo oko 150 ha ove šume uz pomoć drona, ali nismo uspeli da uočimo ništa toplokrvno, te veličine. Nadgledali smo i susedni salaš gde smo uočili neke domaće životinje i pregledom smo videli i neke ptice. Danas ponovo pretražujemo teren i to kamerom koja ima veću preciznost sa veće udaljenosti i dronom istovremeno. Nisam optimista da će se ovo brzo završiti, ali građani treba da budu ubeđeni da ćemo dati sve od sebe da ovo što pre rešimo", navodi Nemanja Ivanović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu zadužen za inspekcijske poslove.

foto: Kurir/J.M.

MAĐARSKA I HRVATSKA TVRDE DA "NIJE NJIHOV"

Ivanović dodaje da su Mađarska i Hrvatska kategorične da panter nije sa njihovog područja.

"Što se tiče porekla te životinje, u kontaktu sa svim okolnim ZOO vrtovima i Mađarskom i Hrvatskom, koji su kategorični da panter nije došao sa njihovog područja. Sumnjamo da je iz nekog nelegalnog poseda, tj. iz nelegalnog prometa (šverca). Nemamo informacije ni kog je uzrasta i ni kog je pola, te ništa konkretno ne možemo da tvrdimo. Odmah smo dali upozorenje da lovci ne idu samostalno u lov, već najmanje po dvojica. Još se nije dogodio nikakav nemili događaj a nadam se i da neće", dodaje Ivanović.

On objašnjava da sredstva za uspavljivanje imaju domet samo do 30 metara i da se koriste u kontrolisanim uslovima, te da je pitanje kako će to moći da se izvede na otvorenom. Takođe, problem je, kako kaže i to što na ovom području ima velika populacija šakala, te je teško utvrditi da li bi eventualno neka šteta na životinjama mogla da se veže za pantera.

"Nije bilo prijava neke štete na divljači ili nestanka domaćih životinja. Problem je što na ovom području ima veliki broj šakala. Ta životinja je dobar lovac, ako bi nešto i ostalo od onog šta ulovi, lisice i šakali će to pojesti, što je veliki problem jer ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da ako nema štete, da nema ni pantera", objašnjava Ivanović.

UPITNI SNIMCI I FOTOGRAFIJE

Upitno je i čija je slika šape, koja kruži društvenim mrežama i koja je objavljena u brojnim medijima.

"Pretpostavka je da je nastala u ataru Sonte, ali niko ne može sa sigurnošću da potvrdi da je to trag velike mačke. Podseća, ali nemamo potvrdu. Naime, crni panter je životinja koja potiče sa drugih delova zemljine kugle i ovde nema ljudi koji se, u tom smislu, bave izučavanjem divljih mačaka u slobodnoj prirodi. Takođe ne možemo da potvrdimo ni autentičnost prvog snimka koji se pojavio, a koji navodno potiče sa policijske kamere iz regije Mađarske i star je najmanje godinu i po dana. Ne možemo ni da tvrdimo sa sigurnošću ni da je to ista ta životinja. Kolege iz Mađarske kategorički odbijaju da je došla od njih", navodi Ivanović.

On dodaje da će crni panter, ako i kad se pronađe, biti smešten u ZOO vrt na Paliću, koji je kadrovsko i prostorno opremljen za njegov prihvat. Takođe apeluje na građane da se smire, da ne šalju lažne dojave, te da će svaka ozbiljna indicija o kretanju pantera biti proverena.

"Tu smo, svi resursi su nam dostupni i sve ćemo učiniti da sklonimo svaki vid opasnosti po građane, jer nam je bezbednost građana i svih učesnika u akciji traganja najvažnija", zaključuje pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu zadužen za inspekcijske poslove.

Kurir.rs/J.M.

Bonus video:

00:10 Crni panter Vakanda zauvek