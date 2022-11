"VOJNA OBUKA PRAVI MAŠINE ZA UBIJANJE!" Vojinović: Vojska ne stvara disciplinovane muškarce nego ljude OBUČENE ZA RAT

Početak 21. veka u Evropi zaista nije nagoveštavao prevelike opasnosti po bezbednost država i postojao je trend u čitavoj istočnoj Evropi da se ukida vojna obaveza.

Na stručnim skupovima, domaći i strani govornici nisu propuštali da pomenu da ratovi budućnosti neće biti konvencionalni već da će bezbednost biti ugrožena isključivo od terorizma, elementarnih nepogoda i “asimetričnih izazova, rizika i pretnji”, šta god to značilo i sada i onda. Ispostavilo se da su ove procene potpuno pogrešne. Svedoci smo rata u Ukrajini koji je podelio svet. Postoji mnogo kritičnih tačaka koje su na korak od vojnog sukoba. To što je Srbija vojno neutralna ne znači da joj ne treba vojska. A kakva je vojska potrebna Srbiji govorio je u emisiji Puls Srbije na Kurir TV, Petar Vojinović, sa portala Tango Six.

- Tehnologija jeste promenila načinin ratovanja, ali vojnici moraju biti obučeni za korišćenje oružanih sredstava. Onda imamo tu kontraverzu da li nam treba puno ljudi ili manji broj obučenih vojnika - rekao je Vojinović i dodao da se na osnovu iskustva može zaljučiti da će u regionu u nekom trenutku za duže ili kraće vreme izvesno doći do neke vrste konflikta.

- Srbija je istorijski uvek bila specifična. Ono što možemo garantovati jeste da će nekada doći do neke vrste konflikta. Da li onda vratiti vojni rok? Mi smo do 1999. imali oko 70.000 ljudi, a sad imamo između 20 i 25.000. Onda je ukinuto obavezno služenje, zatom je usledila profesionalizacija vojske gde vi u dužem vremenskom periodu primate platu za nešto što je vaš posao.

Onda smo imali debatu kada je počela histerija vezana za rat u Ukrajini i tada je bilo pitanje da li ponovo uvesti vojni rok i kako ga uvesti - kaže Vojinović i naglašava da ankete pokazuju da je mali procenat mlađe populacije koja želi da služi vojni rok, kao i da je potrebno imati svest o tome čemu služi vojni rok.

- Imamo i osobe sa iščašenim psihičkim stanjima koji izjednačavaju vojni rok sa disciplinom. Disciplina je faktor da ljudi budu mašine za ubijanje. Niko u vojsci ne može da vam nadoknadi neke defekte ili traume iz prošlosti i da od vas napravi "muškarca."

On je istakao da država trenutno dosta sredstava ulaže u vojsku, i da ona iznose čak dva odsto BDPa što je veliki procenat:

- U našu vojsku se u poslednje vreme dosta ulaže, ali uglavnom u "hardver" odnosno u vojnu tehniku. To je naravno potrebno, ali uvek se postavlja pitanje šta je starija kokoška ili jaje tj, da li su vam preči obučeni ljudi ili vojna tehnika. Na primeru Rusije smo videli da je ljudstvo ipak važno. Rusiji koja ima dobru vojnu tehniku ipak je zafalilo vojnika - ocenio je Vojinović.

