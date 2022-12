NEDELJKO TODOROVIĆ OTKRIVA KAKO ĆE BITI DO KRAJA GODINE! Sledi nam naglo zahlađenje u ponedeljak, MALE ŠANSE ZA OBILNI SNEG

Čitava Srbija iščekuje prve snežne padavine, a ko bolje može da odgovori na to pitanje od najpoznatijeg meteorologa.

Svakoga interesuje kada će prava zima stići u Srbiju, ali do kraja godine će biti diskutabilno da li ćemo uživati u snežnim čarolijama ili ćemo uoči Nove godine imati samo jake padavine kiše.

Nedeljko Todorović, meteorolog gostovao je u Jutarnjem programu "Redakcija" na Kurir televiziji i saopštio vremenske uslove u planinskim, ali i u nižim predelima.

Na početku je naglasio određene datume u kojima nas čeka kišovito vreme, kao i to kada će temperatura doživeti porast.

- Prvo da se naglasi da od danas (6. decembar), pa do sledećeg ponedeljka čeka nas, pre svega, kišovito vreme. To je najznačajniji sled događaja, jer bi u većini delova Srbija ukupna količina padavina, u tih 6 dana, iznosila od 20 do 40 litara po kvadratnom metru. Sutra će biti zanemarljivih količina snega, ali u periodu od četvrtka (8. decembar), pa do nedelje očekuje nas porast temperature. Nagoveštaj prvog narednog snega je noć između 11. i 12. decembra, s tim da bi nakon toga bilo relativno toplo za ovaj period - započeo je meteorolog.

Nakon toga, stručnjak je pojasnio da sneg i kiša zavise od svega par stepeni razlike.

- Maksimalne temperature će tada biti iznad 15 stepeni, ali uz dosta kiše. Zhalađenje, koje dolazi iz srednje Evrope, očekuje nas u noći između nedelje i ponedeljka (11. na 12. decembar), a temperatura će biti oborena za oko 10 stepeni. Tada će biti novi snežni pokrivač na planinskim predelima, dok će u nižim predelima biti mala verovatnoća za pojavu snega, a u Vojvodini i Beogradu postoji izvesna šansa za padavine. Dovoljno je da temperatura blago opadne i da bude 1 stepen, u tom slučaju bi pao sneg, a ako temperature bude 3 stepena, onda će padati kiša - rekao je Todorović.

Nedugo zatim, otkrio je kada će Srbija doživeti priliku za pravi, prvi sneg.

- Sledeća prilika za sneg biće 20. decembra. Takođe će tada biti kao i dosad jutarnjih mrazeva, kiše i snega, tako da padavine i za taj datum nisu stoprocentne. Lično sumnjam da će se stvoriti snežni pokrivač, osim u planinskim predelima. Do kraja godine biće smena kiše i eventualnog snega - zaključio je meteorolog.

