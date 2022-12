MINISTAR VUČEVIĆ POSLE VELIKOG INTERESOVANJA JAVNOSTI: Obavezan vojni rok se ne vraća, odluka o tome nije doneta

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio za danas da nije doneta odluka o vraćanju obaveznog vojnog roka, javlja TV Prva.

Kako je njegova nedavna izjava da se razmišlja i razgovara o eventualnom vraćanju obaveznog služenja vojske za muškarce do 30 godina, ali i one starije izazvala veliku pažnju javnosti, Vučević je u današnjem intervjuu za TV Prva objasnio je da nigde nije rekao da se vraća vojni rok.

"Rekao sam da se o tome razgovara i razgovaralo se i pre mog stupanja na dužnost. Razgovara se na nivou toga šta bi to značilo za vojsku, za zemlju, koliko bi to koštalo, kako bi se opremile kasarne za to", istakao je Vučević.

Podsetio je javnost da obavezno služenje vojske nije ukinuto, već je samo suspendovano odlukom Narodne skupštine Srbije i da se njenom odlukom može i vratiti na snagu.

"Dakle, nije doneta odluka o vraćanju vojnog roka, radi se velika i ozbiljna analiza, jer nije reč o tome da će se to destiti u narednih ne znam koliko dana, niti da to znači da je Srbija blizu sukoba pa hoće da mobiliše decu", ponovio je ministar.

Kurir.rs/Fonet/TV Prva