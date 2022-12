ISKUSTVO "PODSTANARSKE SREĆNICE": Vi što izbacujete porodice i izdajete Rusima za 800€, ne brinite ima ko će se pobrinuti za vas

Pojedini stanodavci koriste situaciju velikog priliva ruskih i ukrajinskih državljana da cenu smeštaja podignu za više stotina evra. Nekad čak stanodavci otkazuju stanove dugogodišnjim stanarima da bi ih ustupili strancima koji su spremni više da plate. Tako na ulicama ostaju čak i porodice sa decom.

U moru loših primera ipak ima i onih koji ulivaju nadu. Naime, nisu svi takvi da jure zaradu po cenu svega. I dalje ima poštenih stanodavaca koji poštuju svoje stanare, i to posebno one koji imaju decu. Jedan dobar primer tako je objavljen na Tviteru. Napisala ga je žena iz sopstvenog iskustva, koja kaže da je "podstanarska srećnica" i da je mnogo zahvalna svom stanodavcu zbog načina na koji je tretira.

Njen status prenosimo vam u celosti:

- Ja sam stvarno jedna podstanarska srećnica. Imam sjajnu gazdaricu koja mi stan izdaje za simboličan iznos. Videla sam je prvi i zadnji put kada mi je dala ključeve, a ja njoj prvu kiriju i depozit. Žena me pozove jednom u dva meseca da me pita da li je sve u redu i da li mi nešto treba. Meni je dvanaesta kirija gratis, ne plaćam je. Kada sam htela da dokupim neki nameštaj dala mi je svu slobodu uz rečenicu "Radi šta hoćeš samo ne obijaj zidove". Nebrojeno puta mi je rekla da joj je drago što sam sa mojom decom našla dom ovde i ako mi je nekad i frka za plaćanje da joj to slobodno kažem. Ona nije gazdarica ona je čovek. A vi to što radite sa izdavanjem vaših stanova, izbacujete čitave porodice dovodite do ruba egzistencije, ništa ne brinite ima ko će se pobrinuti za vas. Zoko, hvala ti!

Kurir.rs / S. T.

