U akciji Radne grupe MUP-a i tužilastva uhapšeno je devet članova organizovane kriminalne grupe zbog krijumčarenja iregularnih migranata. Sumnja se da su uz naknadu od 300 do 1.000 evra po osobi omogućavali migrantima nedozvoljen prelazak državne granice, transfer kroz Srbiju, sa namerom daljeg transporta ka EU.

O ovom slučaju i krijumčarenju migranata uopšte, govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Milan Popović, advokat i prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo.

foto: Kurir televizija

- Nije toliko problem u broju ljudi koji dolazi, nego što Evropa više neće da ih primi. Sada je i jedan migrant mnogo. Kod naših švercera imate dva nivoa. Imate s jedne strane taj stav: "Ma neka ih neka idu u zapadnu Evropu baš me briga", tako da je to neki nacionalni motiv. Misle da čine dobro naciji i državi, a sa druge strane je, naravno, novac u pitanju. Policija dobro radi svoj posao što se vidi po velikom broju uhapšenih - rekla je Zirojević.

Popović smatra da krijumčari u velikom broju slučajeva nisu svesni da čine ozbiljno krivično delo.

foto: Kurir televizija

- Nisam siguran da su svesni da je to teško krivično delo. Verovatno su u početku mislili da to jeste ilegalno, ali da neka velika društvena opasnost ne može iz toga proisteći. Treba imati u vidu da je u zavisnosti od oblika dela propisana kazna od 12 do 15 godina, što znači da je stvar ozbiljna - kaže Popović.

On je naglasio da se shodno širenju kriminalnih aktivnosti menja i odgovor države.

- Krijumčarske grupe se povezuju sa sličnim grupama iz drugih država. Kako je kriminal prelazio granice tako se menjao i odgovor države, pa su se uključivali interpoli, evropoli i sve druge organizacije. Uvek je potrebna saradnja naših i stranih organa kako bi se ruta zaustavila - smatra Popović.

04:56 BAŠ ME BRIGA, NEKA IDU U EVROPU! Šverceri migranata ubeđeni da rade dobru stvar za državu i naciju, A TU JE I DRUGI VAŽAN MOTIV

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud