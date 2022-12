UPALJEN METEO ALARM ZBOG NISKIH TEMPERATURA: RHMZ najavio kad nam stižu padavine, a tek šta nas čeka za vikend

U Srbiji će danas posle jutarnjeg slabog mraza i mestimično magle biti sunčano vreme.

Posle podne i uveče u Vojvodini i u centralnoj i zapadnoj Srbiji naoblačenje.

Najniža temperatura od -7 do -1, a najviša od 6 do 11. Vetar slab do umeren, jugoistočni.

foto: RHMZ Printscreen

Inače, po nizijama, kotlinama i rečnim dolinama magla koja smanjuje vidljivost od 200 do 400 m, koja će se mestimično zadržati i tokom jutra.

Usled niskih temperatura tokom jutra moguća lokalna pojava poledice, najavljuje RHMZ.

foto: RHMZ Printscreen

Zbog niskih temperatura i magle, na snazi je i meteo alarm.

Prongoza za naredna tri dana

Četvrtak

Ujutru ponegde slab i umeren mraz. Tokom dana prolazno naoblačenje, a kratkotrajna kiša u prvom delu dana očekuje se ponegde na severu i severozapadu zemlje. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura -5 do 3 stepena, a najviša od 6 do 11 stepeni.

Petak

Ujutru mestimično slab mraz. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura -3 do 3 stepena, a najviša od 7 do 13 stepeni. Tokom noći oblačno, na severu Vojvodine sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni.

Subota

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, osim na jugu zemlje gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 11 do 15 stepeni.

(Kurir.rs)