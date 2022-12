SUTRA KALENDARSKI POČINJE ZIMA! Dočekujemo je bez padavina i sa blagim rastom temperature, a evo ŠTA NAM STIŽE PRED DOČEK

U sredu, 21. decembra 2022, tačno u 22 časa i 36 minuta dolazi nam zima. Trajaće 88 dana, 23 sata i 36 minuta, do 20. marta 2023. godine.

Prvi dan zime, prema izgledima vremena, dočekaćemo bez padavina i sa blagim rastom temperatura.

Meteorolog Ivan Ristić za Kurir kaže da se očekuje prestanak košave koja duva, ali da će i dalje biti hladno.

Ivan Ristić foto: RINA/Facebook

- Prvog dana zime će tek počinjati da otopljava. Staće košava, ali će temperature biti niže. Temperature će se kretati od jutarnjih -1 do 4 pa do dnevnih od 7 do 12. U timočkoj i negotinskoj krajini ostaje hladno, od -5 do nule. Otopljenje nam kreće od četvrtka - kaže on. Dodaje, u drugoj polovini ove nedelje najviše temperature ponovo biti od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

- Za predstojeći vikend, 24. i 25. decembra, uz povećanu oblačnost povremeno slaba kiša. Poslednje nedelje decembra doći će do postepene promene vremena, hladan vazduh sa severa Evrope sredinom sledeće nedelje, tačnije u sredu, 28. decembra, zahvatiće prvo sever a zatim i ostale delove naše zemlje donoseći osetniji pad temperature ali i padavine, kišu koja će brzo preći u susnežicu i sneg. Najviše dnevne temperature u drugoj polovini sledeće nedelje u padu i kretaće se od 0 do 4 stepena Celzijusa - rekao je on.

Sneg / Ilustracija foto: Kurir/T.Ilić

U novogodišnjoj noći očekuje nas hladno vreme sa temperaturama od -5 do 0 stepeni Celzijusa a ima uslova da provejava i sneg. Hladno vreme sa uslovima za snežne padavine se zadržava i početkom janura, ističe naš sagovornik.

Kurir.rs / S. T.

