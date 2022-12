POSLE SNEGA STIŽE NAM VETAR OLUJNE JAČINE, A ONDA TOPLIJE VREME! Direktor RHMZ za Kurir otkrio kad nas čeka SKOK NA SKALI

Iako je juče na Zlatiboru, Kopaoniku i Crnom vrhu napadalo snega i do 15 centimetara, a vejalo je i u nizijama - u Kuršumliji, Zaječaru i drugim delovima Timočke Krajine i jugoistočne Srbije, u narednim danima u Srbiji sledi porast temperature, ali i vetar orkanske jačine, kaže za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

Jugoslav Nikolić foto: Printscreen/RTS

- Očekuje nas porast dnevnih temperatura, naročito od 5. do 10. decembra, kada će maksimalne vrednosti u nižim predelima biti od 11 do 16 stepeni, osim u Timočkoj Krajini, gde će biti od pet do osam stepeni. Toplije će biti i na planinama - na Zlatiboru od osam do 12 stepeni, a na Kopaoniku od tri do pet stepeni, što će usloviti postepeno topljenje snežnog pokrivača - rekao je on i dodao da nas tokom prve dve sedmice decembra očekuje vetrovito i toplije vreme od proseka uz povremenu kišu.

Sredinom meseca moguće je prolazno zahlađenje s kratkotrajnim snegom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Sneg / Ilustracija foto: RINA

- U Pomoravlju, Podunavlju i Vojvodini (uključujući i područje Beograda) duvaće košava, koja će najjače udare imati od subote uveče do ponedeljka (3-5. decembra), kao i od srede uveče do petka (7-9. decembra) naredne sedmice. U tim intervalima će udari vetra na području Beograda povremeno dostizati olujnu snagu (17 m/s, odnosno 60 km/h), a na jugoistoku Banata (područje Vršca i šire okoline) i orkansku jačinu (28 m/s, odnosno 100 km/h) - ukazao je Nikolić.

Podsećamo, zimske gume obavezni su još od 1. novembra ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

foto: Shutterstock

Takođe, iako vozači, recimo, u Beogradu sada neće biti kažnjeni ako nemaju zimske gume jer nema ni snega, ako se zapute na planine i u predele u kojima je napadao sneg, moraju imati zimsku opremu ili će u suprotnom biti kažnjeni do 20.000 dinara.

Kurir.rs / S. Trajković

