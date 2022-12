POLARNI VORTEKS NADVIJA SE NAD SRBIJOM! Meteorolog upozorava: Počinje prava zima, ali to nije sve! Na Kopaoniku MOGUĆ ZEMLJOTRES

U poslednje vreme zabeleženi su brojni potresi kako u našoj zemlji tako i širom regiona.

Poslednja tri u Srbiji zabaležena su u Kosjeriću, Sjenici i kod Baljevca na Ibru. Da li bi u narednom periodu mogao da bude neki novi i jači potres, da li treba da strahujemo od potencijalnog podrhtavanja zemlje novinarka Kurir TV Jelena Kovačević pitala je meteorologa Ivana Ristića, koji godinama unazad istražuje problem pomeranja tla.

- Moja teorija se zove "Tajna veza između klime, vulkana i zemljotresa", S tim globalnim otopljenjem počele su vulkani sve češće da se javljaju, zemljotresa ima na sve strane. Na sreću, nismo toliko osetljivo područje, ali bilo je desetak zemljotresa i svi se javljaju na proleće ili jesen - objašnjava Ristić.

- Sad je novembar, to su baš dani kad može biti jačih zemljotresa, ja se nadam da neće. Najjači zemljotresi se dešavaju na mestima gde su bili vulkani. Kod nas su to centralna Srbija i Kopaonik gde su mogući potresi do 6 Rihtera - otkrio je Ristić.

Ivan Ristić foto: Kurir TV

On je potom dao koristan savet svim gledaocima Kurir TV.

- Evo jednog kraćeg kursa. Svuda gde postoji brdovit teren može biti zemljotresa i tu je moguć epicentar. To se desillo 13. septembra u Beogradu - kaže Ristić.

- Najjači zemljotresi po mojim analizama su krajem marta. Najjači je bio 24. marta u Lazarevcu, 6.1 Rihtera.

Konačno, prognozirao je i kad će prvi sneg u Beogradu i nižim delovima naše zemlje.

- U nedelju po podne ide zahlađenje. Dolazi čuveni polarni vorteks u Evropu koja će cela biti pod snegom. On će potpuno promeniti vreme do kraja decembra. U Beogradu i Srbiji očekujem sneg tokom dana u ponedeljak - zaključio je Ristić.

