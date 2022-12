BOJA OČIJU, KOSE, VISINA... Ovako se bira donor spermatozoida ili jajne ćelije za VTO! Ima 3 načina, prijavljeno 300 PAROVA

U Srbiji je od 10. decembra počeo postupak vantelesne oplodnje sa doniranim reproduktivnim materijalom iz Španije, a dr Ana Jeremić, klinički embriolog i šef Kabineta za embriologiju GAK "Narodni front", detaljno je objasnila postupak kako parovi ili žene bez partnera mogu da izaberu donirane spermatozoide ili jajne ćelije.

Dr Ana Jeremić je rekla da su prošle nedelje imali onlajn obuku sa španskom bankom reproduktivnih ćelija kako da sa pacijentima biraju donore.

- Objasnili su nam kako se to radi i uopšte nije komplikovano. U zahtev se unose podaci o paru ili ženi (visina, telesna težina, boja kose, boja očiju, rasa, krvna grupa), a onda postoje tri načina kako se dalje biraju donori. Jedan je da vam oni na osnovu vaših karakteristika predlože donora, drugi da vi birate ponaosob, a treća je da stavite filtere (da bude viši od 1,77 cm, da ima plave oči...). Dva dana traje postupak pronalaženja donora u skladu za zahtevom i ako vam se ne svidi, prema zakonu banke, imate pravo jednom da odbijete, ali uz obrazloženje zbog čega niste zadovoljni izborom. Sledeći put je to to - rekla je dr Jeremić za televiziju K1.

- Imaju ozbiljan broj donora i mislim da to neće biti problem. Želja ljudi je toliko velika da imaju dete, da mislim da tu neodlučnosti neće biti. Nema ni prostora za negativne komentare. Do sada su parovi koji su išli u inostranstvo, oni koji su to sebi mogli da priušte, davali velike sume novca i na VTO i na smeštaj, prevoz... najčešće su išli u Češku, Grčku... Konačno počinje taj program i u Srbiji i nema prostora za loše komentare - rekla je dr Jeremić.

Ona je podsetila se program donacije odnosi na parove kod kojih su iscrpljene sve mogućnosti da sa svojim reproduktivnim materijalom, u regularnim postupcima vantelesne oplodnje (VTO), dođu do potomstva, odnosno, kod parova kod kojih jedan od partnera nema svoje funkcionalne reproduktvne ćelije. Takođe, ovo je namenjeno i ženama koje su bez partnera, a žele da se ostvare kao majke

Procedura prijavljivanja

Procedura je, kako je kazala dr Jeremić, maksimalno jednostavna i za parove i za žene, i veoma je brza.

- Put je sledeći: parovi tj. žene trebaju da se elektronski registruju na portalu eUprave. Preko aplikacije smo svi uvezani: sve klinike, Ministarstvo zdravlja sa Upravom za biomedicinu i RFZO. To je sve što je potrebno da urade i u svakom momentu mogu da prate status svoje prijave. U roku od najviše pet dana mi ih pozivamo i dajemo im termin za komisiju - rekla je ona.

Objašnjava da se komisija sastoji iz dva dela - jedan je stručna komisija koju čine ginekolog, embriolog, dipl. pravnik i dipl. psiholog, a drugi deo je klasična komisija Fonda.

- To se sve završava u jednom danu. Na toj komisiji parovi i žene se opredeljuju u kojoj će klinici raditi postupak sa doniranim materijalom i upućuju se u tu kliniku. U klinici će sa svojim ginekologom, na osnovu svojih karakteristika, birati potencijalnog donora - rekla je ona i dodala:

- Kada to urade, postoji papirološki deo koji se takođe završava za jedan dan. Dobija se dozvola Uprave za biomedicinu za svaki pojedinačni slučaj. Kod parova koji sami plaćaju postupak, tada se obavlja i plaćanje. Potvrda komisije važi godinu dana ali želimo da sve uradimo u najkraćem mogućem roku - rekla je dr Jeremić.

Koliko to košta?

Dr Jeremić je objasnila da i u postupku vantelesne oplodnje sa doniranim ćelijama par (ili žena) mogu da se opredele da idu preko Fonda i da im država plati postupak ili da ga plate sami. Baš kao i u postupku redovne VTO.

- Sve ukupno košta 7.000 evra. U to su uključeni: kupovina jajnih ćelija i spermatozoida, transport (uvoz u Srbiju) i svi postupci VTO sa tim reproduktivnim materijalom. Za postupke donacije jajnih ćelija parovi mogu da uđu u tri postupka i ukoliko dođe do zamrzavanja embriona u ta tri postupka imaju pravo na tri krioembriotransfera - rekla je ona.

- Kada je reč o donaciji spermatozoida, parovi ili žene bez partnera imaju pravo na tri stimulisana postupka sa doniranim spermatozoidima i ukoliko dođe do zamrzavanja na tri krioembriotransfera. Dakle, u oba slučaja: tri plus tri. Za žene postoji starosna granica i ona je 45 godina - rekla je dr Jeremić.

Uspešnost procedure

Dr Ana Jeremić objasnila je da je normalno i očekivano da će postupak VTO biti uspešniji kada radite sa ćelijama žene od 25 godina, a ne od 45.

- Mene je uvek strah da se pacijenti ne "uspavaju" pa da kažu: Okej, donacija je 100 odsto uspešna i možemo da čekamo. Kako stare jajnici ne smemo zaboraviti da stari i endometrijum (materica). Ne treba čekati i odlagati, ni donacija nije 100 odsto čarobni štapić - rekla je ona.

- Formira se i državni registar pa ćemo imati precizne podatke o uspešnosti, ali sve je uvek individualno. Ali, sigurna sam da ćemo imati visok procenat uspešnosti , do 50 odsto sigurno. U ovom trenutku 300 parova je zainteresovano za postupak vantelesne oplodnje sa doniranim ćelijama, i to je tek početak - rekla je ona.

