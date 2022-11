SRPSKI GENOM NE POSTOJI! Ministarka Begović žestoko odgovorila Obradoviću: Čim pričate o čistom genu, to je fašizam

Vantelesna oplodnja reproduktivnim ćelijama koje stižu iz uvoza počeće 10. decembra.

Država će sve troškove preuzeti na sebe iako je prvobitno bilo zamišljeno da omogući samo uvoz, a da parovi sami plaćaju reproduktivni materijal, međutim, odlučeno je da sve troškove snosi Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Za početak reproduktivne ćelije uvoziće se iz banke u Španiji s kojom je Srbija potpisala sporazum, ali se pregovara i sa ostalim evropskim bankama. Donacije su važne za žene koje su bez partnera, a žele da se ostvare kao majke, ali i parove kod kojih jedan od partnera nema reproduktivne ćelije, a žele potomstvo. U Srbiji je 2019. godine otvorena Nacionalna banka reproduktivnih ćelija, ali nije zaživela jer nema donora.

Do sada se u Srbiji prijavilo 150 parova i pojedinaca koji su zainteresovani za reproduktivni materijal iz uvoza. Procena lekara je da će na godišnjem nivou biti oko 1.500 zainteresovanih, a da celokupan postupak vantelesne oplodnje zajedno sa doniranim ćelijama i transportom košta oko 7.000 evra, što je 10 miliona evra na godišnjem nivou iz državnog budžeta. Većina zemalja plaća samo deo postupka, a Srbija je jedna od retkih koja plaća čitavu proceduru.

Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, gostovala je u emisiji Usijanje gde se dotakla ove velike teme, ali i strašne osude lidera Dveri Boška Obradović koji je izjavio da će korišćenje reproduktivnih ćelija promeniti srpski genom.

- Uopšte nisam očekivala da će neko loše odgovoriti na ovu temu. Ovde nema mesta za loš komentar osim ako ne želite da skrenete pažnju na sebe. Naše žene same odlaze u inostranstvo i same nalaze banke donorskih ćelija. Same prolaze kroz proceduru koja sigurno nije laka, tu je fizički deo, ali sigurno i psihološki jer negde u inostranstvu same donose odluke bez stručne podrške i lekara ovde u zemlji. Da ne pričam o materijalnoj odnosno finansijskoj strani, mada je psihološka strana jako bitna. Sa druge strane, sada im je država omogućila da ipak takvu jednu odluku donesu ovde u državi gde će im troškove pokriti država. Mislim daje ovo konačno dobra vest i što je naša država stala iza žena u Srbiji. Žao mi je što je neko pomoć države stavio u negativnu konotaciju - rekla je ministarka.

Begović se potom osvrnula na srpski genom za koji je lider Dveri naveo da se kalja. Tom prilikom je i objasnila značaj biodiverziteta, ali i samu strukturu gena.

- Volela bih da mi neko pokaže šta je srpski genom. Često ljudi pričaju o stvarima koje uopšte ne znaju. Da bi ste poznavali kako se genom menja ljudi se školuju ceo život i tek sada otkrivamo svu kompleksnost tog procesa. Genom predstavlja genetsku informaciju jedne individue. Moj genom se razlikuje od vašeg i na prvi pogled gledaocima, vi (misleći na voditeljku) i ja smo različiti - započela je ministarka.

Begović je naglasila da na planeti živi jedna vrsta i ona se zove homosapijens odnosno savremeni čovek.

- Zahvaljujući prirodnim procesima koji teže da održavaju što veći biodiverzitet odnosno deverzitet kako bi vrsta opstala. To gledaoci često čitaju "očuvanje biodiverziteta", a misli se na očuvanje genetskog diverzititeta. Znači raznolikosti u genetskom materijalu. To je najbolji način da opstane vrsta. Kada se kreiraju u našem organizmu, muškarcima spermatozoidi, u ženama jajne ćelije. Svaka ta jajna ćelija je specifična genetika za sebe inače bi davali sa istim partnerom uvek isto potomstvo. To priroda ne dozvoljava - istakla je ministarka.

- Priroda isto tako utiče da migracijama i mešanjima povećavamo diverzitet, a to je lepota. Mi u Srbiji volimo da se hvalimo kako smo retko lepa nacija i kako na ulici možete stvarno različite fizionomije da vidite. To je zahvaljujući diverzititetu i to je dobro - rekla je ministarka.

Begović se potom dotakla i "srpskog genoma" gde je pokušala njegovu strukturu da pojasni.

- Rađene su studije na maloj populacije, a sada ćemo pokrenuti tzv. projekat "1.000 genoma" da vidimo koje su specifičnosti Balkanskog poluostrva. Da vidimo koje su sličnosti i šta nam je različito. Raznolikost je sasvim normalna stvar. Ne postoji srpski genom, niti brazilski genom. Postoji samo genom homosapijensa, ali ono što je interesantno, a za to je dobijena Nobelova nagrada ove godine. U genomu ljudi koji žive u Evroazijskom delu sveta ima do 4 odsto genetike neandertalca i do 6 odsto genetike virusa. Samim tim već vidite kakva smo mi mešavina. Tu ima germanske, keltske, slovenske i kako se tehnologija bude usavršavala videćemo sve finije i finije razlike koje postoje. Mada baš te razlike činenašu vrstu jakom i da u slučaju bilo kakve pandemije, uvek imate populaciju koja će da preživi i neće osetiti taj pritisak. Da nema diverziteta ne bi preživeli kao vrsta - rekla je ministarka.

Voditeljka se osvrnula na izjavu lidera Obradovića koji tvrdi da bi uvoz genetičkog materijala iz inostranstva "mogao uticati na promenu genoma budućih naraštaja" i da od "nas prave zamorčiće svetskih biotehnoloških ekperimenata". Nakon što je prokomentarisala da većina ljudi to vidi kao čist fašizam, upitala je ministarku za njeno mišljenje.

- Da, mislim da je fašizam. Čim pričate o čistom genetski nečemu, to već nije dobro. To nosi svoje korene u fašizmu i naš narod to dobro zna. U stvarnom životu susrećemo se sa raznim ljudima, imate parove iz raznih delova sveta i dolazi do mešanja. I niko nije postavio pitanje kada su žene same išle u inostranstvo i tražile banke. Kada je država odlučila da pomogne, sada je neko za mene na ružan način reagovao. Nije samo ružan, nego vidi se da ne znaju o čemu pričaju - rekla je ministrka.

Voditeljku je takođe zanimalo da li žene imaju razloga da se plaše upuštanja u ovo.

- Nema nikakvih razloga da se žene plaše. Ljudi su svakako sa ovih prostora odlazili u inostranstvo po isti taj reproduktivni materijal. Banke reproduktivnog materijala u Danskoj i Španiji imaju najstrože regulatine i potpuno su bezbedne - rekla je ministarka.

