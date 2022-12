OVO OBAVEZNO URADITE DA VAM STAKLA NA AUTU NE SMRZNU: Stručnjak objasnio kako da najbolje spremite vozilo za zimu

Zima je do sada ponegde i stidljivo pokazala zube, a ona prava je na pragu, kako kalendarski, tako i sa svim svojim ćudima. Ako joj do sada niste prilagodili automobil krajnje je vreme da to učinite, jer se od ponedeljka prognozira sneg.

Milovan Mikica Vesnić, proslavljeni automobilski as iz Užica, višestruki osvajač domaćih i međunarodnih titular na kružnim i brdskim stazama, takođe i vlasnik auto-servisa detaljno objašnjava kako da najbolje spremite auto za zimu.

Vesnić voli da kaže: "Kao što sebe i sve drugo pripremate za zimu, to isto treba primeniti i na automobilu".

O potrebi vožnje sa zimskim gumama, priča on, suvišno je i govoriti, ne samo zbog zaprećenih kazni nego i zbog lične i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

- Svima mora biti jasno da prvu i glavnu trakciju između vozila i podloge čine pneumatici. Apelujem na sve vozače da ne štede na gumama, jer je bezbednost na prvom mestu – kaže sagovornik.

Potrebno je, nastavlja on, prekontrolisati ceo kočioni sistem, sajlu ručne kočnice i geometriju automobila, odnosno prednje i zadnje osovine da bi auto po klizavom putu imao što bolje prijanjanje. Loše sajle, upozorava Vesnić, zimi mogu da blokiraju točkove kada je spuštena parkirna kočnica.

- Jako je bitno da kočiona klješta dobro funkcionišu, ne blokiraju, jer će taj problem da se više manifestuje u zimskom periodu – priča automobilista.

Poželjno je, dalje savetuje Vesnić, ispitati kvalitet akumulatora da ne bi došlo u neželjenu situaciju da ne možete da startujete auto. Ako je akumulator slabiji, sigurnije je zameniti ga nego rizikovati da napravi problem.

Preporuka je i da na dizel vozilima treba promeniti filter goriva kako ne bi ledile nakupljena vlaga i prljavština.

Brisačima je pouzdai radni vek šest do osam meseci, i njih treba zameniti ako je taj period prošao. Naročito kod starijih automobila važno je promeniti ulje, i umesto onog sa gušćom preći na drugo sa ređom gradacijom koja pruža bolje podmazivanje motora.

Umesto letnje treba sipati zimsku tečnost za vetrobranska stakla da bi došlo do smrzavanja.

- Apelujem na vozače da koriste kvalitetniju tečnost za vetrobranska stakla jer je otpornija na veći minus i nije toliko agresivna na metlice brisača. Važno je proveriti i rashladnu tečnost, odnosno antifriz. Ispituje se tačka mržnjenja rashladne tečnost – ako je ispod minus 25 treba je promeniti – dodaje Milovan Vesnić.

Jedan od njegovih saveta je i da prilikom startovanja ostavite vozilo da radi par minuta u mestu jer to prija motoru i produžava mu radni vek. Za to vreme vozilo treba očistiti od snega i odvojiti metlice brisača od vetrobranskog stakla da ne ostanu zalepljene.

- Moguće je kupiti čitave setove za vetrobranska stakla koji dosta pomažu, kao i sprejevi koji najbolje otklanjaju led sa istih – priča Vesnić.

Da vozači ne bi mislili o svemu pojedinačno, zaključuje naš sagovornik, najbolje je otići u auto-servis i tražiti da se auto pripremi za zimske uslove vožnje.

Zimske gume i lanci

Zakon o bezbednosti saobraćaja, prema Pravilniku o podeli motoronih i priključnih vozila i tehničkim uslovima, nalaže da od 1. novembra do 1. aprila pneumatici na gazećem sloju moraju imati šare duboke najmanje četiri milimetra.

Iakopravilo važi samo ako na kolovozu ima snega, leda ili poledice, struka savetuje da se letnje gume menjaju zimskim čim temperatura padne ispod sedam stepeni. U tim uslovima gume letnje dobro ne prijanjaju na asfalt, a zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od propisanog traga koji ostavljaju zimski pneumatici. I najjeftinije zimske gume četiri puta bolje prijanjaju za podlogu nego letnje.

Uz sve rizike vožnje u zimskim uslovima, vozačima koji nemaju zimske gume preti kazna od 10.000 do 20.000 dinara, dok preduzetnici isti prekršaj moraju da plate od 50.000 do 200.000 dinara.

Isti zakon obavezao je vozače da moraju imati lance na najmanje dva pogonska točka u slučaju gde je saobraćajnim znakom predviđena obavezna zimska oprema.

Sneg od ponedeljka

Do kraja nastupajućeg vikenda očekuje nas oblačno vreme sa kišom, a od ponedeljka pad temperature za 10-15 stepeni i sneg.

- U ponedeljak u većini predela očekuju se suznežica i sneg na jugu, jugoistoku i istoku Srbije kiša, a tokom dana kiša i susnežica i u ostalim nižim predelima, s tim što ne bi trebalo da dođe do formiranja snežnog pokrivača jer će se temperatura zadržati oko ili iznad nule. Ako se i formira biće svega nekoliko centimetara i brzo će se otopiti. Sneg se se očekuje u brdsko-planinskim delovima gde bi trebalo da padne 10 do 20 centimetara – kazao je metereolog Đorđe Đurić.

