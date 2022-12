U OVIM DELOVIMA SRBIJE MOGUĆA KIŠA, PONEGDE I SNEG: Danas do 11 stepeni! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

Na severu Srbije danas će biti sunčano, mestimično uz slab jutarnji mraz i maglu, a u ostalim krajevima od sredine dana razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu Srbije ujutru i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, na jugu ponegde s kišom, na planinama sa snegom. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša od sedam do 11 stepeni. Vetar slab, na jugu Banata umeren jugoistočni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz i lokalno magla, a tokom dana sunčano. Najniža temperatura od minus jedan do tri, a najviša oko devet stepeni.

Biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim i problemima mogu osetiti izvesne tegobe. Promenljivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije.

Vreme narednih dana

U četvrtak ujutru ponegde slab mraz i magla. Tokom dana sunčani periodi i toplije nego u sredu. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo.

Poslednja dva dana ove godine i prva tri dana Nove godine pretežno suvo i znatno toplije od proseka sa dužim sunčanim periodima. Maksimalne temperature od 10°C do 15°C u većini dana, s tim što je u pojedinim oblastima moguća magla, posebno oko Nove godine, pa bi u tim predelima bilo hladnije. Na planinama bez snega i neobično toplo 1. i 2. januara, kada bi temperature na 1.750 nadmorske visine (na Kopaoniku) bile od 6°C do čak 10°C.

(Kurir.rs)