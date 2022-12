OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA KRAJ DECEMBRA I POČETAK JANUARA: Meteorolog najavio JEDNU neobičnu pojavu: Ovo NIKO NIJE OČEKIVAO!

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje do kraja decembra i početkom januara.

- Danas i sutra neobično toplo uz maksimume koji bi u ponedeljak ponegde nad fenskim delovima regiona mogli biti i oko +20 stepeni Celzijusa, što su maksimumi tipični za početak aprila. Uzrok vrlo toplom vremenu je serija snažnih ciklona koji se nošeni zapadnom mlaznom strujom u serijama premeštaju preko zapadne, severne i dela središnje Evrope. U isto vreme naš deo Evrope zahvata jak i stabilan anticiklon preko kojeg ka prostranom polju niskog pritiska na severu i zapadu struji veoma topao vazduh.

Samo su u utorak očekuje premeštanje oslabljenog hladnog fronta koji bi nam doneo prolazno pogoršanje, kišu i neznatno zahlađenje, a snega bi u utorak posle podne na kratko mogli imati samo najviši planinski vrhovi, preko 1.000 mnv. Vetar bi u utorak na kratko okrenuo na severozapadni smer - navodi meteorolog i dodaje:

foto: Beta/Dragan Gojić

- Maksimumi u utorak od +5 do +10 stepeni Celzijusa, što je i dalje znatno iznad proseka. Sredinom sledeće nedelje novo jačanje anticiklona. Jutra malo hladnija, ponegde uz slab, prizeman mraz, ali tokom dana ponovo relativno toplo uz prolećne temperature koje bi se oko 30.01. trebale kretati od +8 do +14 stepeni Celzijusa. Slaba kiša je moguća 30.12. dok će za sam doček 2023. uz suvo vreme minimumi biti od +1 do +7 stepeni Celzijusa, a snega neće biti ni na jednoj planini regiona.

On navodi i da početak 2023. ne donosi ništa novo.

- Nastavlja se dominacija jakog anticiklona uz tipične prolečne vrednosti temperature koje bi se kretale od +7 do +15 stepeni Celzijusa. Oko 4. januara bi se jezgro anticiklona moglo postaviti tačno nad nas te bi to moglo doneti češču pojavu magle, temperaturne inverzije i “veštačke zime”, dok bi planine i dalje imale prolećno vreme.

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo

Sve do oko 7. januara u ovom momentu nema najave za izmenu sinoptike i tek oko tog datuma stoji verovatnoća da jezgro anticiklona krene na sever, ka Skandinaviji i severozapadu Evrope što bi ka nama moglo pokrenuti znatno hladniji vazduh iz Rusije. Hoće li se to zaista i desiti i u koliko se desi, da li će glavina hladnog prodora ići ka nama uz ciklognezu nad Jadranom za sada nema smisla ni pričati jer je ovo potencijalno zahlađenje za sada prisutno samo na nepouzdanim, dugoročnim, proračunima - objašnjava Čubrilo:

- Do oko 05.01. nebično toplo bez bilo kakvih zimskih odlika vremena. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode.

Kurir.rs