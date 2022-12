DANAS KIŠA, UPALJEN METEO ALARM U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Evo ko treba posebno da se pazi i šta nas čeka narednih dana (FOTO)

U Srbiji će danas biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, a uveče se očekuje prestanak padavina i razvedravanje prvo u Vojvodini.

Naoblačenje sa severa i zapada Srbije u toku jutra premeštaće se ka centralnim delovima zemlјe, uslovlјavajući mestimično slabu kišu, dok će se na jugu i istoku zadržati suvo uz slab mraz i ponegde maglu.

foto: RHMZ Printscreen

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od minus dva do devet, najviša od osam do 14 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje i astmatičarima, kao i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

Ujutru slab mraz po kolinama ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana malo do umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša od 11 do 16 stepeni.

Ponedeljak

Malo do umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša od 11 do 18 stepeni. Tokom noći na severu jače naoblačenje sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

Utorak

Umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom. Posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje na severu a do kraja uveče i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od -2 do 2 stepeni, a najviša dnevna od od 7 do 12 stepeni.

