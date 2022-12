AMERIKA OKOVANA SNEGOM I LEDOM, ŠTA TO ZNAČI ZA SRBIJU: Meteorolog Đurić otkrio kakvo nam vreme stiže za praznike, OVO ZABRINJAVA

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu i otkrio kakvo nas vreme čeka za vreme praznika, kao i kakve će temperature biti s obzirom na polarno zahlađenje u Americi.

"Nedelju i ponedeljak obeležiće uticaj snažnog visinskog termičkog grebena sa jugozapada, pa se sa Mediterana očekuje priliv vrlo tople vazdušne mase. Pod uticajem povišenog pritiska biće stabilno i suvo, uz pretežno sunčano ili umereno oblačno vreme. U pojedinim predelima magla i niska oblačnost očekuju se tokom celog dana i u tim predelima biće hladnije. Na planinama se očekuje sunčano i vrlo toplo, bez snežnog pokrivača. I jutra će biti toplija za ovo doba godine, bez mraza, a slab mraz samo na jugu Srbije, u kotlinama i na višim planinama. Maksimalna temperatura u nedelju biće od 10 do 16 stepeni, a u ponedeljak još toplije od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 16. Samo u predelima sa maglom biće hladnije", objavio je Đurić na Fejsbuku.

I dalje bez prave zime

"U utorak se preko Srbije pod uticajem ciklona sa severa Evrope očekuje premeštanje još jednog oslabljenog hladnog fronta, a zbog spuštanja visinske doline sa severa očekuje se i priliv hladnije vazdušne mase, ali i dalje bez zimskog scenarija. U utorak u Srbiji sa severa prolazno naoblačenje sa kišom, uz skretanje južnog i jugozapadnog vetra na severozapadni. Značajnije padavine se ne očekuju. Maksimalna temperatura u utorak biće od 8 do 12 stepeni. U sredu suvo, ali još hladnije, pod uticajem hladnije vazdušne mase sa severa i severoistoka i maksimalna temperatura biće od 6 do 10 stepeni, u Beogradu do 8 stepeni", napisao je Đurić i dodao:

"Četvrtak, petak i subota biće poslednji dani u ovoj godini, a tokom tih dana očekuje se uticaj veoma snažnog anticiklona, uz veoma visok vazdušni pritisak, pa će vreme biti stabilno, suvo i uglavnom pretežno sunčano, ponegde uz duže zadržavanje magle. Istovremeno, sa jugozapada se očekuje snažan visinski greben preko našeg područja, pa će pod uticajem vazdušne mase sa Mediterana biti i vrlo toplo. Maksimalna temperaratura biće uglavnom od 10 do 15, samo u predelima sa maglom hladnije."

Novogodišnja noć

"U novogodišnjoj noći biće stabilno i suvo, ponegde i sa maglom, a neće biti ni previše hladno, uz temperature uglavnom od 1 do 7 stepeni.

I sam početak Nove godine obeležiće uticaj snažnog anticiklona, uz stabilno, suvo i toplo vreme, samo ponegde sa maglom. Jutra će biti bez mraza, a maksimalne dnevne temperature koji stepen iznad 10, samo u predelima sa maglom hladnije.

Prema trernutnim prognozama, narednih desetak dana i dalje nema na vidiku da će doći do zahlađenja u takvom obliku da nas očekuje prava zima sa snegom. Ono što posebno zabrinjava da se sve planine Srbije i regiona bez snežnog pokrivača i takva situacija očekuje se i do kraja ove i početkom naredne godine. One planine koje imaju uslove za veštačko osnežavanje imaće idealne uslove za to samo sredinom sledeće sedmice. Inače, narednih dana maksimalna temperatura i na planinama bi mogla biti preko 10 stepeni", objasnio je Đurić.

Bez padavina, temperature iznad proseka

"Iako nas danas i u utorak očekuje prolazna kiša, značajnije padavine se ne očekuju, tako da se narednih desetak dana očekuje uglavnom suvo vreme. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 2 do 6°C, one će do kraja ove i početkom sledeće godine biti iznad proseka, uglavnom za 5 do 7, a u nedelju i ponedeljak i za deset i više stepeni", naveo je meteorolog.

Đurić je objasnio i kako polarno zahlađeno u Americi utiče na vreme u Srbiji.

"I dok se Severna Amerika ovih dana nalazi na udaru polarnog zahlađenja sa temperaturma i ispod -50°C, uz ledene severne vetrove, obilni sneg, ledena vazdušna masa spustila se i do Meksičkog zaliva i severa Floridre i donela temperature od -10°C, veći deo Evrope i Srbija uživaju u toplom i blagom vremenu pod uticajem vazdušnih masa sa Atlantskog okeana. Dakle, ovogodišnji Božič u Severnoj Americi biće jedan od najhladnijih u poslednjih 40 godina, a u Evropi jedan od toplijih i bez snega. Kada je reč o našem, pravoslavnom Božiću, prema trenutnim prognozama, suvo, stabilno i natposečno toplo vreme zadržaće se minimum bar do dana uoči Božića", zaključio je Đurić.

(Kurir.rs)