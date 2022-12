OVAKAV DECEMBAR NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolog otkrio gde će se danas ZABELETI i kakvo nas vreme očekuje u narednih 10 dana!

Srbija je danas pod uticajem ciklona sa juga Balkana, čiji se centar nalazi nad Grčkom, a istovremeno sa istoka Evrope prostire se veoma snažan anticiklon. Ovakva sinoptička situacija dovodi do toga da je u Srbiji i danas oblačno, na jugu i jugoistoku pada kiša, a na planinama sneg, dok u košavskom području duva jak istočni i jugoistočni vetar.

"U nastavku dana padavinska zona sa jugoistoka širiće se i prema ostalim predelima Srbije, pa se poslepodne u većem delu Srbije očekuje oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, naročito na istoku Srbije, a uslova za susnežicu i vlažan sneg očekuje se i u nižim predelima na istoku Srbije. Ipak, zahvaljujući oblačnosti i padavinama, današnje jutro toplije je od prethodnih i nema mraza, uz minimalne temperature uglavnom od 0 do 5°C, a ispod 0°C jedino su na planinama, ali zbog košave subjektivni osećaj je da je dosta hladnije. Pre dva jutra kada je jutro bilo vedro, pojačano izračivanje vazduha dovelo je do nižih jutarnjih temperatura uz vrednosti od -4 do 2°C, na Kopaoniku do -6°C. Maksimalna temperatura biće danas u Srbiji od 3 do 7°C, u Beogradu oko 5°C. I dalje će duvati umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima i preko 80 km/h", navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U petak će oslabiti uticaj ciklona i smanjiće se i gradijent vazdušnog pritiska nad Srbijom, pa će i košava biti u slabljenju.

Korak do zime "Dakle, danas smo zakoračili u decembar, a do kalenedarskog početka zime ostalo je 20 dana. Kraj novembra doneo nam je tipično kasno jesenje vreme, na planinama i zimsko, a ovakva vremenska situacija zadržaće se i u narednom periodu. Prema trenutnim prognozama, prvih 10 dana decembra, ako ne i prva polovina decembra protekli bi u znaku nešto toplijeg vremena i bez zimskog scenarija, a niži predeli bili bi potpuno bez snega i snežnog pokrivača, jer bi nad našim područjem preovladavalo već napomeniti zapadno strujanje sa Atlantika, pa ne bi dolzailo do ozbilnijih zahlađenja. Kada je reč o planinama, a bliži se ski sezona, u narednom periodu snežnog pokrivača visine 5 do 20 cm biće uglavnom u predelima iznad 1000 metara nadmorske visine, a početak ski sezone osigurao bi snežni pokrivač samo na planinama iznad 1400-1500 metara nadmorske visine i to uz pomoć veštačkog osnežavanja.

"Biće oblačno, a kiša se očekuje samo na severu i istoku Srbije, a sneg u brdsko-planiskim predelima na istoku. Nakon jutarnjih 0 do 4°C, maksimalna temperatura biće od 4°C na severu istoku do 10°C na jugu Srbije. U subotu će usled porasta vazdušnog pritiska biti stabilnije i suvo. Maksimalna temperature od 5 do 10, u Beogradu do 8°C. U nedelju se očekuje novo naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom i to prvo na zapadu i jugozapadu Srbije. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima i do 100 km/h. Biće nešto toplije, ali zbog košave subjektivni osećaj biće da je dosta hladnije. Maksimalna temperatura od 8 do 14°C, u Beogradu do 12°C", kaže Đurić.

Početkom sledeće sedmice očekuje se slično vreme, dok se sredinom sedmice očekuje uglavnom suvo, uz više sunčanih perioda.

"Prosečna maksimalna temperatura za početak decembra je od 5 do 9°C, tako da su one ovih dana uglavnom oko prosečnih vrednosti. Tokom prvih desetak dana decembra maksimalne temperature biće za koji stepen iznad prosečnih vrednosti i očekuje nas toplija varijanta meseca i to zahvaljujući uticaju veoma snažne ciklonske aktivnosti sa Atlantika i Mediterana, dok će se visok vazdušni pritisak uz anticklon zadržavati nad severnom i istočnom Evropom. Ovakva sinoptička situacija uslovljavaće snažne zapadne vetrove sa Atlantika prema našem području, uz transport toplie vazdušne mase, pa će vreme biti oblačnije, ali i toplije i bez jutarnjih mrazova. Istovremeno veoma hladno sa snegom biće nad istokom Evropom, a vrlo niske temperature sa snegom očekuju se sve od Ukrajine i Rusije do Finske i severa Skandinavije", rekao je Đurić.

Kurir.rs