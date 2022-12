PRAVE ZIME NEĆE BITI DO KRAJA GODINE: Velike temperaturne razlike, OKO SVETOG NIKOLE, zahlađenje, a evo šta sledi posle toga

Meteorolog Marko Čubrilo otkriva kakvo nas vreme očekuje narednih dana: On najavljuje velike temperaturne oscilacije. Do vikenda će uslediti jače otopljenje, a potom ponovno zahlađenje. Vreme će se stabilizovati oko Svetog Nikole. Naznake prave zime nema sve do pred kraj meseca.

- Danas je nad većim delom regiona umereno do zanatno oblačno. Nad južnim, jugoistočnim i istočnim predelima pretežno oblačno, ponegde uz padavine. U početku ponege još može biti snega, ali sa otopljenjem u višim slojevima atmosfere treba očekivati kišu koja se na kratko ponegde, i to posebno na istoku Srbije, može da se ledi pri tlu. Posle podne se konkrentije padavine očekuju nad središnjim i jugoistočnim delovima BiH, Crnom Gorom i većim delom Srbije. Nad ostalim predelima malo kiše ili suvo - objašnjava Čubrilo.

Duvaće umeren, na jugu Banata na udare i olujan jugoistočni vetar - košava - koja će uveče oslabiti. Maksimalna dnevna temperatura kreta Dnevni maksimum do tri do sedam, a nad istokom Srbije oko nula stepeni celzijusa. U četvrtak slabo do umereno oblačno i toplije uz pretežno suvo vreme.

- Vetar će na kratko oslabiti, a uveče ponovo jačati, pre svega u košavskom području, na planinama i duž Jadrana. Dnevni maksimum biće do četiri do 13 stepeni. U petak će se naš region nalaziti u toplom sektoru sredozemnog ciklona, te će prevovladavati promenljivo oblačno, vetrovoto i veoma toplo vreme za ovaj deo godine. Nad košavskim područjem tokom većeg dela dana duvače jaka, a na udare i olujna košava, na planinama jak južni vetar - fen - a nad većim delom Jadrana jak jugo. Pre podne će povremene kiše i pljuskova biti nad južnim, jugozapadnim i severnim deloma regiona, dok će poslepodne i u noći ka suboti nad većim delom regiona biti česte kiše, a obzirom na temperature nije nemoguća na pojava grmljavine - dodaje.

Veći deo noći biće suvo nad središnjim i južnim delovima Srbije. Košava će naglo prestati i vetar će početi da okreće na jak severozapadni. U subotu se očekuje izemštanje ciklona istočnije do nas uz podor hladnijeg vazduha, te će biti pretežno oblačno, ponedge uz padavine. Već u toku noći ka suboti nad severozapadnim i zapadnim predelima snežna granica u padu na oko 300 metara nadmorske visine, kasnije još niže, dok se nad ostalim delom regiona spuštanje snežne granice očekuje u subotu tokom dana.

- Nad jugoistokom Srbije biće toplo sve do uveče. Sa zahlađenjem, snega bi ponegde na kratko moglo biti i u nizijama, pre svega zapadne i središnje Hrvatske, severne i severozapadne BiH i možda nad severozapadom Srbije. Ponegde će biti moguće formiranje jedan do tri centimetra snežnog pokrivača koji će se brzo otopiti. Na višim planinama od pet do 10 centimetara snega. U subotu maksimum do nula stepeni, ponedge na severozapadu, do oko 11 na jugoistoku Srbije. U noći ka nedelji i nad ovim predelima će doći do zahlađenja, ali će do tada padavine oslabiti - objašnjava meteorolog.

U nedelju nas očekuje hladno vreme uz temperature oko proseka za ovaj deo godine. Samo ponegde će provejavati slab sneg na jugoistoku regiona, a dnevni maksimum od nula do pet stepeni. Oko 19. decembra će jutra biti hladna, uz mraz i temperature od minus pet do minus jedan, lokalno oko minus sedam stepeni, ali tokom dana sledi postepeno otopljenje i već oko 21. decembra maksimumi će, osim u mestima gde bude dugotrajne magle, dostizati i oko 10 stepeni, dok će u maglovitim predelima biti oko dva stepena. Za sada, barem do oko 24. decembra, a verovatno i duže, nema signala za bilo kakvo jače zahlađenje - dodaje Čubrilo.

Snažan uticaj Atlantika i jačanje zapadnih vetrova ponovo neće dozvoliti bilo kakvo konkretnije spuštanje hladnog vazduha sa severa ili sa istoka. Tek negde oko 28. decembra postoji nagoveštaj izmene sinoptike koja bi mogla da vodi ka zahlađenju, ali taj je period, kako kaže meteorolog, jako daleko.

Decembar nastavlja sa vrlo promenljivim vremenom, bez prave zime. U narednih dva do tri dana će ponovo biti obilnih padavina, lokalno i više od 60 milimetara i opasnost od lokalnih poplava će svakao biti prisutna, pre svega u planinskim predelima blizu plitkih, planiskih tokova.

