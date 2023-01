ŠTA DA RADITE AKO POČNE DA VAM GORI U STANU? Najvažnije je da ne paničite, ali sve se može izbeći ako POŠTUJETE OVA ZLATNA PRAVILA

Prvog januara u centru Vrnjačke banje izbio je veliki požar. Vatra je buknula u restoranu brze hrane, a jedna osoba je stradala.

Upravo u zimskim mesecima, tokom sezone grejanja, vatrogasci beleže povećan broj požara u i stanovima i kućama. Neispravne instalacije, dimnjaci ili čak novogodišnje lampice mogu vrlo lako izazvati požar u kući.

Reporter Kurir TV Predrag Žambok ovog jutra posetio je dobrovoljno vatrogasno društvo Palilula gde je dobio odgovor na pitanje kako reagovati ako dođe do požara u zatvorenim prostorijama.

- Najbitnije je ne paničiti i pokušati da se ugasi početni požar, da li je to šerpa ili novogodišnja rasveta. Kod see imati preventivu u vidu PP aparata. Ako vidimo da to ne možemo, zovemo vatrogasce na 193 i tad počinjemo spašavanje, tačnije evakuaciju svih ukućana iz prostorije - kaže Zoran Stojanovski, pripadnik DVD Palilula.

Dodaje da se požari mogu izbeći ako pažljivo biramo šta kupujemo.

- U novogodišnjim praznicima trebalo bi kupovati sertifikovane ukrasne lampice, takođe i kod produžnih kablova ne bi trebalo uzimati neproverene. Sve su to stvari koji su česti uzročnici požara. Posebno obratiti pažnju na kablove koji su sakriveni iza nameštaja, kao i punjače za telefone, koje treba proveravati jer su skloni varničenju - kaže Stojanovski.

Opština Palilula prepoznala je značaj i ovog, ali i drugih dobrovoljnih društava.

- Hvala predsedniku opštine Miroslavu Jovanoviću koji je čuo naš apel za pomoć kad su naše aktivnosti u pitanju. Opština nam je uplatila milion dinara, koje je opštinski vatrogasni savez podelio društvima na njenoj teritoriji. Sad možemo da intervenišemo i kod sitnih požara, ali i prilikom poplava - zakjučio je Stojanovski.

