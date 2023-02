KAD ROBOTI PREUZMU KONTROLU! Crnobrnja: IV industrijska revolucija spojiće čoveka, mašinu i softver! Zbog OVOGA vlada strah

Poznati ekonomista Džefri Saks izjavio je da je rat u Ukrajini počeo pre osam godina, te da ovo nije prva godina rata, već deveta, kao i da sve više eskalira.

Koliko su opasna vremena govori i činjenica da je papa Franja već ocenio da je, ratom u Ukrajini, započeo svetski rat, u vreme gde i Izrael bombarduje Iran, a Amerika i Kina su već na ivici direktne konfrontacije povodom Tajvana.

Pentagon već upozorava Vašington da je mogućnost nuklearnog rata realna.

Saks veruje da postoji način izlaska iz krize i da to podrazumeva da SAD promene svoju spoljnu politiku, kao i da oko 150 zemalja u svetu koje nisu u NATO i nisu saveznici SAD, ne računajući Rusiju, dignu glas u Generalnoj skupštini UN i zatraže momentalni prekid vatre i početak mirovnih pregovora.

foto: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Saks procenjuje da je doba zapadne dominacije svetom završeno i da zemlje BRIKSA to jest Argentina, Brazil, Kina, Indonezija, Indija, Turska i Australija imaju presudnu mirovnu ulogu kao velike neutralne države.

Profesor i doktor Stanko Crnobrnja, reditelj i profesor Fakulteta za medije i komunikacije i Robert Čoban, predsednik "Color press" grupe.

Da li se najveća geopolitička promena dešava pred našim očima, i da li su predviđanja moguća, Crnobranja se izjasnio da su predviđanja neophodna, posebno u ovim vremenima.

- Sad se odjednom on pojavio sa novim setom predviđanja, pošto je on dugogodišnji savetnik UN-a, prepun je informacija i ovo je ključna stvar koju je izrekao. A to je da Amerike mora da promeni svoju politiku - rekao je, istakavši da Amerika mora da gura diplomatiju, suprotno podsticanju ratnih sukoba.

Kako je rekao Crnobrnja, nije rat "samo" ovo što se dešava u Ukrajini.

- Rat je počeo poodavno. Ratovi se vode na mnogo nivoa. Hladni rat se nikad nije ni završio, što sad istorija i dokazuje. Stalno je postojala tiha voda koja je ronila negde ispod. Došlo je do urušavanja svetskog poretka 1945. godine. A u osnovi je pokušaj da se dolar skloni kao glavna rezervna valuta i da se ukine njegov monopol. To je glavni uzrok novog svetskog rata. Kako će se sada Amerika prekomponovati? - zapitao je Crnobrnja.

02:12 ČETVRTA SVETSKA REVOLUCIJA JE SPOJ ČOVEKA I MAŠINE!

Promene, koje se dešavaju pred našim očima, nejasne su u potpunosti. Mediji imaju ozbiljnu ulogu u svemu tome, koji odaju utisak da je sve mnogo ozbiljnije nego, pre 30 godina, primetio je Robert Čoban.

foto: Kurir tv

- Statistika kaže da mi živimo bolje nego u svim prethodnim vremenima. Više je bilo mrtvih u terorističkim akcijama i ratovima 60-ih, 70-ih i 80-ih, nego sada u poslednjih 10 godina. Ali, nama, zbog sveprisutnosti svega toga u medijima, stvaraju utisak da nikad nije bilo gore - naglasio je.

Na pitanje voditeljka Olje Lazarević, da li gradimo pogrešnu sliku o svetu u kome živimo, Crnobrnja se nadovezao na sagovornikov stav, odgovarajući na pitanje potvrdno.

- U velikoj meri, da. Komercijalizacija je sveopšta. Znamo kako to ide, što veći broj gledaoca, slušaoca, klikova, lajkova, korisnici su postali inventar, odnosno sadržaj same vesti.. Ogroman broj korisnika i sam učesvuje u generisanju tih vesti, tako da je sve ovo jedan novi element - ispričao je Crnobrnja i dao primer sistema veštačke inteligencije.

foto: Kurir tv

- Suštinski, mi smo se našli u novoj situaciji. Najmodernija tema je veštačka inteligencija, to je prekretnica civilizacije. Kada se masovno uvedu sistemi veštačke inteligencije ništa više neće biti isto! Kuda vodi priča sa veštačkom inteligencijom, tu imamo ove što predviđaju, mnogi unose strah u sve to, a mnogi to već koriste! Kada se stvori takozvana četvrta revolucija kada se spoje biološki, mehanički i elektronski mehanizmi u jedno, znači čoveka i mašine i softvera, to više nije "science fiction" - rekao je.

foto: Printscreen/TikTok

Mnogi se plaše ovoga, kako je primeto Crnobrnja.

- Mnogi se plaše ovoga, upravo posle iskustva sa pandemijom, zbog onih koji to vode. Ako mi kažete da Fajzer vodi veštačku iinteligenciju, ne, hvala, lepo! - rekao je on, ukazavši na otupelost vodećih grupa sveta na osnovne ljudske potrebe.

