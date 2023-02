NAJSTARIJI SU PONOVO NA METI SVE AGRESIVNIJIH PREVARANATA: Nude penzionerima posuđe i magične lekove, pa ih prebijaju i pljačkaju

Srpski penzioneri ponovo su na meti opasnih prevaranata, od kojih su neki čak počeli i da tuku jadne starce koji ih lakoverno puste u svoj dom, otkriva Kurir!

Koliko je stvar ozbiljna, pokazuje učestala prevara sa posuđem, zbog koje je jedan nedužan stariji čovek pretučen i opljačkan.

- Moju majku N. N. lice je pokušalo da prevari ispred zgrade. Stao je kolima ispred nje, pitao gde se nalazi jedan hotel, a onda nastavio da priča kako je ovde na seminaru, kako dele komplete posuđa i kako ima baš jedan komplet u prtljažniku koji mu je ostao sa seminara. Otvorio je prtljažnik i počeo da pokazuje komplet posuđa, koji je mojoj majci hteo da pokloni bez naknade, čak i da ga odnese do njenog stana da se ona ne muči. Kad je ona rekla da će da pozove sina, tj. mene, jer živim u ulazu prekoputa, on je pobegao. U pitanju je sivi auto pančevačkih registarskih oznaka. Napomenuo bih da se pre nekoliko meseci nešto slično desilo komšiji nekoliko ulaza niže. Nažalost, komšija je naseo na priču, prevaranta odveo do stana, gde je pretučen i opljačkan - izjadao se jedan čovek na društvenim mrežama.

Drugi korisnici mreža požalili su se i na prevaru sa „magičnim“ lekovima i vitaminima, za koje prevaranti ubeđuju lakoverne penzionere da „leče sve moguće bolesti“.

- Na kućni telefon je zvala izvesna doktorka Snežana iz Beograda, javio se moj otac, koji ima 77 godina. Ponudila mu je paket lekova koji su namenjeni za zglobove. Gospođa je rekla da su inače ti lekovi enormno skupi, oko 18.000 dinara, ali da ih moj otac može platiti samo 2.000 dinara, a ostalo će pokriti oni. Pored toga, rekla mu je da navodno učestvuje u izvlačenju za banju - navodi se u objavi čoveka, koji dodaje da su od njegovog oca tražili sve podatke, adresu stanovanja, broj mobilnog telefona, kao i da je u roku od sat vremena došao „kurir“, koji je tražio ličnu kartu i broj računa kod banke.

Sve metode razradili Nude usisivač koji i hladi od 300.000 dinara Slađana Plavšić iz opštinskog udruženja penzionera Stari grad upozorava na oprez jer su prevaranti sve metode razradili: Čim neko navaljuje, treba reći „hvala i doviđenja“! Nažalost, ima dosta samih i nezaštićenih penzionera. Nedavno su jednoj penzionerki nudili usisivač od 300.000 dinara koji navodno može da sliži i kao klima-uređaj. Šta će to penzionerima? Najgore od svega je što im nude lekove, to je sigurno nešto neprovereno i opasno. Prevaranti su slatkorečivi i uporni!

Lažne doktorke Žrtve mame magnetnim prostirkama U Nišu su navodno jednu stariju gospođu posetile dve žene koje su se predstavile kao lekari. - Staricu od 90 godina, koja je potpuno slepa na jedno oko, posetile su dve osobe predstavljajući se kao lekari. Uzeli su joj sve lične i baknovne podatke pod izgovorom da država „deli“ magnetne prostirke, ali su joj tražili da potpiše dokument za koji nije mogla da proceni šta je i da im da sve svoje podatke, penzioni ček. Nakon toga su otišle, nisu ostavile nijedan dokument o prodaji. Kada smo nazvali broj telefona, jedinu stvar koja je ostavljena, ženska osoba nije želela da se predstavi, niti da kaže za koju kompaniju radi, nakon čega nas je blokirala - požalila se jedna žena na društvenim mrežama.

- Doneo je i neki ugovor čija su slova previše sitna za čitanje. Moja sreća što sam bio kod kuće kad je došao „kurir“, koji nije hteo da se identifikuje i kaže o kakvoj organizaciji je reč - piše u objavi.

Sekretar Saveza penzionera Srbije Dragan Petković potvrđuje za Kurir da su penzioneri konstantno na meti organizovanih prevaranata.

- Svakodnevno se dešavaju te prevare, masovno zovu starije građane na fiksne telefone, i to koriste za reklamiranje raznih ponuda. Osim što mogu biti novčano pokradeni, mogu biti i fizički napadnuti. Svakako im savetujemo oprez i da povedu računa. Često te organizacije kažu penzionerima da imaju sklopljene nekakve ugovore sa nama ili sa nekim udruženjem penzionera, što nije tačno. Mi kao Savez imamo ugovore sa nekoliko firmi, koje svi znaju, pa penzionerima savetujemo da sve dobro provere pre stupanja u kupovinu - navodi Petković.

Pitanja o ovim prevarama i šta penzioneri najčešće prijavljuju uputili smo MUP, ali nismo dobili odgovor.

Mina Branković