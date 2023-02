"RADILA 14 SATI, A 7 ODMARALA!" Advokatica udarila na Filipinku koja tvrdi da su je držali kao roba: HTELA JE DA SE DOMOGNE OVOGA

Kako je objavio jedan portal bračni par u Beogradu je držao filipinku kao roba. Ova žena tvrdi da su joj oduzeli pasoš, terali je da ih masira I kontrolisali joj kretanje. Kao žrtva trgovine ljudima čak je bila u problem zbog legitimnog statusa u Srbiji.

Kako se navodi u tekstu, nadležne institucije nisu zaštitile državljanku Filipina, već su dovele u pitanje legitimitet njenog boravka u Srbiji. Postavlja se pitanje kako su mogli da je zaštite ako je bila izolovana kod bračnog para koji je držao pod svojim okriljem.

Filipinka je ispričala da su joj oduzeli pasoš, pa je u Beogradu obavljala kućne poslove u jednoj bogatoj porodici, ali se to pretvorilo u izrabljivanje. Ona je pre dolaska bila u kontaktu sa advokatskom kancelarijom u Srbiji, da je imala intervju za posao, ali da se sve pretvorilo u maltretiranje.

Navodno joj nisu ni vratili pasoš pod izgovorom da će joj vratiti kad dobije boravišnu vizu. Vozač koji je radio za iste ljude kao I ona joj je pomogao da ode iz Srbije.

Pre dolaska u Srbiju državljanka Filipina, kako je ispričala za medije, stupila je u kontakt sa Manuelom Armić, kao rukovodiocem odeljenja za korporativno pravo za posao sa inostranstvom.

Manuela Armić, advokat iz Kancelarije "Jeličić", je ovim povodom gostovala u jutarnjem programu Kurir televizije i pokušala da objasni šta se zapravo desilo.

- To što je ona rekla da je radila 14 do 16 sati je prema njenim rečima. Nismo saslušali nikad drugu stranu, iako je ona smatrala za sebe da previše radi. Da li je 14 do 16 sati bilo konstantnog rada ili je između bilo 7 sati odmora - zapitala se Armić i nastavila:

- Ako je došla na aerodrom da se vrati svojoj kući. Kako je moguće da se osoba vrati svojoj kući na ček in terminalu, a da nema svoj pasoš? Ona je očigledno imala nameru i neki dogovor da pokuša da sebi obezbedi ostanak u Srbiji. Bez mnogo uviđaja da li nekom nanosi reputacionu štetu, duševni bol, ti ljudi su na primer sve troškove snosili, kakva je reputacija advokatske iz kancelarije "Jeličić" u ovom slučaju - rekla je Armić i dodala:

- Osoba je došla na potpuno legalan način u Srbiju. Šest meseci je trajala procedura i imala je vremena da pita, da sve nejasnoće razjasni i svu dokumentaciju je zapravo sama dostavljala.

