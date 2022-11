OVAKAV ZLOČIN SE U SRBIJI NIJE DOGODIO! Žestoke reči sudije paru koji je lekara držao kao roba: Vaša odbrana je vrhunac licemerja

"Vi ste jednog čoveka koji je u poznim godinama doveli svojim ponašanjem u ropski položaj. Ovaj predmet je specifičan u srpskoj sudskoj praksi jer se do sada nije događao. Vaša odbrana da je postupanje prema oštećenom bilo kao odnos oca i sina je jedan vrh licemerja".

Ovim rečima, sudija Mirko Drašković, predsednik sudskog veća Višeg suda u Nišu, obrazložio je presudu kojom su Nebojša Nikolov (46) iz Niša i njegova vanbračna supruga Dragana Petrović (32) proglašeni krivim i osuđeni na kazne od po 11 godina zatvora zbog krivičnog dela trgovine ljudima, odnosno jer su jer su od marta 2019. do marta 2021. godine u Nišu, pretnjama i silom držali poznatog niškog kardiologa dr Jozefa G. u cilju eksploatacije njegovog rada i uspostavljanja ropskog odnosa.

Sudija Drašković je rekao da je sudsko veće utvrdilo da su okrivljeni počinili krivično delo na način kako je opisano optužnicom na osnovu "detaljnih, jasnih i preciznih dokaza" koje je izvelo tužilaštvo u dokaznom postupku a da je činjenično stanje utvrđeno i na osnovu njihovih odbrana u istrazi i pred sudom, budući da su sami potvrdili da su im je jedini izvor prihoda bio dr Jozef G. odnosno prihodi koje je on ostvarivao a koje su od njega uzimali. Osvrćući se na odbranu Nikolva da mu je doktor bio "kao otac", sudija Drašković je objasnio zbog čega je takva odbrana besmislena.

"Nijedan sin se ovako ne bi ponašao sa svojim ocem niti ga dražo u sred zime u tri noću napolju, čoveka koji je imao u tom trenutku više od 65 godina a koji je bio van kuće zimi i molio da može da uđe u kola koja on iznajmljije da se zagreje, u kola koja su ionako hladna. Pravdanje pretnji - čime ste ga i doveli u ropski odnos - time da ste se iznervirali nečim je besmisleno. Ako niste bili zadovoljni njegovim lečenjem, imali ste mogućnost da anagažujete million drugih lekara. Nije bilo nikakve potrebe da se čovek na ovaj način drži maltretira. Apsolutno ne postoji ni jedan jedini dokaz koji govori u prilog vaše odbrane niti ste ga predložili. Vaši branioci su odradili sjajan posao iz svega što su mogli da urade, ali jednostavno nešto što je neodbranjivo ne može da se odbrani", istakao je sudija Drašković, a prenosi Blic.

On je istakao da je tužilaštvo tražilo najstrožu kaznu koja iznosi 12 godina ali da je sud našao da ipak postoji i okašavajuća okolnost.

- Maksimalna kazna je 12 godina za ovo krivično delo a tužilaštvo je u završnoj reči navelo da ne postoji nijedna olakšavajuća okonost. Za razliku od toga, mi smo je našli a to je činjenica da u momentu izvršenja dela niste bili osuđivani. Presuda koja je doneta skoro još nije pravnosnažna, tako da imajući u vidu tu okolnost i činjenicu da ste ipak roditelji, iako tužilaštvo kaže samo u biološkom smislu, mi smo našli da je kazna od 11 godina adekvatna težini krivičnog dela i posledicama. Neki put, zakon je ograničavajući u delu maksimalne kazne koja se može izreći, a ovo je takav slučaj. Samo je sticaj okolnosti to što ovo delo nije kvalifikovano nekom težom posledicom, hvala Bogu jer nije nastupila teža posledica po oštećenog", rekao je sudija Drašković.

On je poručio okrivljene da imaju pravo žalbe u roku od 15 dana naveo da stoje svi razlozi zbog kojih im je pritvor produžen do pravosnažnosti, a posebno veliko ineteresovanje javnosti.

Advokat Miroslav Ristić, branilac Nikolova najavio je žalbu, rekavši da je kazna prestroga ako uopšte ima krivičnog dela.

"Nezahvalno je da se komnetariše presuda budućni da je doneta na osnovu dokaza koje je izveo sud i na osnovu svog uverenja, analizirajući dokaze koje je prektično predložilo tužilaštvo. Odbrana i dalje stoji pri stavu ne samo da je kazna prestroga već da je pitanje da li uopšte postoji izvršenje krivičnog dela. Čuli smo svi razloge suda, koji je pročitao razloge iz optužnice i dao svoj komentar. Naše nije da komentarišemo presudu već da pišemo žalbu koju ćemo uložiti svakako u roku predviđenim zakonom s obzirom da i dalje stojimo pri tezi da je nemoguće da se komentariše samo jedna strana, pročitaju izjave, poruke sa mobilnog telefona okrivljenog a da ne čujemo drugu stranu - šta je zapravo sadržina tih poruka, u smislu šta je druga strana odgovarala odnosno da li je između njih postojao neki dogovor vezano za sadržinu tih poruka a kako je i sam okrivljeni rekao u završnoj reči, rekao je Ristić.

Advokat Tamara Antić, branilac Petrovićeve rekla je da ne može detaljno da komentariše odluku suda dok ne dobije detaljno pisano obrazloženje sa analizom dokaza.

Dr Jozef G. je u postupku je imao status "posebno osetljivog svedoka" jer zbog specifičnog psihičkog stanja u kojem se nalazi, po oceni veštaka, nije u stanju da da validan iskaz pred sudom.

Vrh ledenog brega

Advokat Svetislav Veličković, zastupnik porodice oštećenog lekara, rekao je da je optužnica samo "vrh ledenog brega".

"Sud je bio ograničen zaprećenom kaznom od 12 godina. Za ovakav slučaj ovo je adekvatna kazna. Iz saopštenja predsendika veća čuli ste šta je uticalo na visinu kazne. Ovim je samo skinut vrh brega , postupak i ponašanje okrivljenih, nije period koji je obuhvaćen optužnicom već je to daleko pre toga – 20 godina, a od 19. godine pa nadalje dešavalo se ropstvo. Iz ovog se može zaključiti da je čovek čoveku vuk. Dovoljno je poslušati snimke njihove komunikacije, molbu preklinjanje a kod tuče, životinjske krike sa molbom da ga puste što nije urodilo plodom. Sav novac koji je zarađivao svojim radom se slivao u džepove okrivljenih, on nije imao ni jedan jedini dinar", rekao je Veličković.

Stajao ispred zgrade, molio ih da ode u toalet

Nikolov i Petrovićeva su uhapšeni u martu 2021. godine. Nepravosnažnom presudom oni su oglašeni krivim da su pretnjama da će nauditi oštećenom lekaru i njegovoj porodici, i silom koju je primenjivao Nebojša, uspostavili ropski odnos nad lekarom kako bi brinuo o njihovom zdravstvenom stanju, izdržavao ih, davao penziju i primanja sa privatne poliklinike pri čemu su mu ograničavali slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima i primorali ga da nakon odlaska u penziju, marta meseca 2019. godine napusti porodičnu kuću u kojoj je živeo sa suprugom i ćerkama i započne život na ulici pod njihovom kontrolom. Tokom dana lekar je stajao ispred stana i u holu zgrade u kojoj žive okrivljeni u Ulici Gornjomatejevačkoj u Nišu i postupao po njihovim naredbama a noću je spavao u automobilu koji oni koriste a koji je iznajmiljivao i plaćao on i to kada mu oni dozvole tako što bi ga okrivljena Dragana Petrović tokom noći zvala sa svog mobilnog telefona i davala mu dozvolu kada može da uđe u kola, obraćajući mu se pri tom na ponižavajuć i uvredljiv način. Poniženja su išla do te mere da je lekar osim što je trpeo pretnje uvrede pa i batine, morao da moli da ga puste da uđe u auto kako bi se zagrejao i odspavao, ali i da bi otišao u toalet ili u svoju kuću na 10 minuta u vreme slave.

Zvali ga kučetom i majmunom

U snimljenim telefonskim razgovorima koji su na suđenju izvedeni kao dokazi ostalo je zabeleženo koje su pretnje upućivali lekaru I kakav su rečnik koristili.

"More marš bre kuče smrdljivo, ajde više, ću ti glavu polomim. Mrš... Ali polako platićeš za sve. Za sve ćeš da platiš. Na kraju krajeva, ne moramo da imamo decu, ne mora ništa. Ali nećeš ni ti da imaš decu, niti tvoja će da imaju decu, pa ćemo onda da vidimo, bićemo u zatvor mnogo nas briga. To je sitnica. Ali Vojvode Bojovića će da uraste u travu... Ako ti siđem zadaviću te, zadaviću te, ima da te drusnem od asfalt tu koske da ti se polome u paramparčad. Normalna reakcija. Normalna reakcija. Reaguj tako ti stoko smrdljiva. Neka tvoja deca tako reaguju, majmune majmunski, normalna reakcija", obraćala se okrivljena Dragana u telefonskim razgovorima dr Jozefu.

Takođe, i okrivljeni Nebojša se tereti da je tukao oštećenog i pretio mu rečima "Šta jao, gde su pare, pričaj dok te nisam umrtvio... Ćute umrtvim, pričaj do 10 brojim... Ću da te ubijem budalo jedna... Što me teraš da te unakazim budalo jedna"...

Šest meseci zbog podstrekivanja

Nikolov je početkom novembra ove godine prvostepeno osuđen pred Višim sudom u Nišu na šest meseci zatvora jer je podstrekavao vojnog lekara Gorana D. na zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju. Goranu D. je izrečena uslovna osuda od osam meseci jer je Nikolova pregledao više od 800 puta u Vojnoj bolnici, uprkos tome što on nije bio vojni osiguranik, kao i jer mu je dozvolio da EKG aparat iz Vojne bolnice odnese kući.

