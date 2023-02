"ČUVAM DETE OD 2,5 GODINE I JOŠ MORAM OVO DA RADIM": Srpske dadilje digle cene pa se žale na roditelje i decu! Evo koliko ZARAĐUJU

Plate dadilja beogradskog "Bebi servisa" povećane su za 13 odsto u odnosu na prošlu godinu, tako da roditelji za osam sati čuvanja jednog deteta sada plaćaju 58.857 dinara umesto prošlogodišnjih 52.085 dinara. To je više za čak 6.772 dinara, odnosno oko 60 evra mesečno!

Portal "Poslovi infostud" takođe piše da je posao bebisiterki u ekpanziji i da u proseku, bebisiterka koja čuva decu osam sati, pet dana u nedelji, ima platu između 60.000 i 70.000 dinara.

Mira Ivković (58), dugogodišnja dadilja iz Beograda kaže da u Srbiji vlada velika potražnja za ovim poslom.

Iskusna dadilja

- Razlozi su brojni, a mahom se odnose na čuvanje dece koja nisu još stasala za polazak u vrtić, ili brigu o onoj koja ostaju kod kuće usled nedostatka mesta u obdaništima - navodi ona za portal "Poslovi infostud".

foto: Profimedia

Prema njenom mišljenju, pored toga, tu su i poslovne obaveze roditelja, vanredne i neplanirane situacije zbog kojih im je potrebna pomoć oko deteta.

- A deca koja idu u vrtić, podložna su virusnim infekcijama koje su u kolektivu česte, te je i u tim trenucima neophodno da neko brine o njima kod kuće - dodaje ova dadilja, koja ima iskustva u čuvanju dece i u manjim sredinama.

Na pitanje koliko se posao dadilja promenio u odnosu na raniji period, Mira navodi da je moderno doba donelo izmene u načinu rada.

- Danas imamo potpuno drugačiju rutinu. Shodno tome, i posao se u mnogome promenio jer ni porodice, a ni deca nisu kao nekada. Neretko, roditelji imaju prevelike zahteve i očekivanja po pitanju zaduženja koje dadilja treba da ima. Sa druge strane, i deca su drugačija, a kroz rad sa njima jasno može da se primeti da li i koliko aktivno učestvuju sa roditeljima u brojnim aktivnostima. Deca su nam dosta statična i previše vremena provode uz mobilne uređaje i gledanje televizijskih kanala - tvrdi Mira.

Zaduženja dadilje usklađuju se kroz razgovor i upoznavanje sa roditeljima. Briga i bezbednost dece je prioritet, a širi spektar obaveza dadilje je stvar dogovora.

- Završila sam pedijatrijski smer u srednjoj medicinskoj školi i imam veliko iskustvo sa decom različitog uzrasta - od tek rođenih beba do dece od 15 godina. Po potrebi sam, pored kupanja i ishrane, vodila decu u školu, na balet, časove stranih jezika, kod lekara, išla u nabavke, čuvala ih tokom praznika. Sada radim u porodici gde čuvam dete od 2,5 godine uz obaveznu pripremu obroka. Uvek poštujem dogovor sa roditeljima i kako oni kažu ja tako i radim - naglašava Ivkovićeva.

A u zavisnosti od zaduženja zavisi i cena angažovanja dadilje.

- Za čuvanje jednog deteta prosečna cena sada je oko 550 dinara po satu, ali i to je promenljivo i zavisi od toga koliko sati ste dnevno angažovani. Do dadilje se može doći i putem agencija, ali i pored nekih pogodnosti, nisam sigurna kolika je njihova provizija za koju vam umanjuju zaradu. Tu opciju bih preporučila ženama koje tek ulaze u ovaj posao, jer vam agencija pronalazi porodicu kod koje ćete raditi, potpisuje se ugovor koji jasno definiše vaša zaduženja kao dadilje i to vam pruža određenu vrstu sigurnosti - smatra Ivković.

U proseku, dadilja koja čuva decu osam sati, pet dana u nedelji, ima platu između 60.000 i 70.000 dinara. Plata može da bude i veća i manja od ovog iznosa, a na to, pre svega, utiču zaduženja koja ste dobili - da li se čuva jedno ili dvoje dece, koliko sati se radi, da li posao podrazumeva i odlazak u nabavku...

Transparentan cenovnik

Mnogi beogradski roditelji oslanjaju se na gradski "Bebi servis", na čijem sajtu su jasno istaknute cene čuvanja dece.

Tako, preko ovog servisa, čuvanje jednog deteta četiri sata dnevno na mesečnom nivou košta 41.624 dinara, odnosno 473 dinara po satu. Prošle godine ova usluga je roditelje koštala 36.835 dinara mesečno.

Čuvanje jednog deteta pet sati dnevno sada košta 47.480 dinara, što je 432 dinara po satu, dok je prošle godine mesečni iznos bio 42.017 dinara.

Čuvanje jednog deteta šest sati dnevno je sa prošlogodišnjih 48.740 dinara otišlo na 55.077 dinara, odnosno 417 dinara po satu.

U beogradskom "Bebi servisu" je najviše poskupelo čivanje jednog deteta osam sati dnevno, sa prošlogodišnjih 52.085 dinra na sadašnjih 58.857 dinara, odnosno 334 dinara po satu.

Inače, u mesečnu platu dadilja zaposlenih u beogradskom servisu je od prošle godine uključen i topli obrak.

Kurir.rs