SRBIJA SLAVI DAN DRŽAVNOSTI: Sećanje na Prvi srpski ustanak i Sretenjski ustav

Srbija obeležava Dan državnosti - u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut Prvi srpski ustanak i Sretenje 1835. godine, kada je donet Sretenjski ustav.

Dan državnosti biće obeležen polaganjem venaca i odavanjem počasti na više lokacija, a tradicionalno i kod spomenika Voždu Karađorđu u Orašcu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u Kragujevcu Sretenjskoj akademiji.

U Srbiji se 15. februara, na Sretenje, obeležava Dan državnosti, u znak sećanja na obnovu srpske državnosti početkom 19. veka, a ovaj dan kao državni praznik slavi se od 2002. godine.

Na Sretenje 1804. godine, počeo je Prvi srpski ustanak. Bio je to začetak novovekovne srpske države. Tog dana 1804, grupa srpskih prvaka, naistaknutijih ličnosti u Srba sa prostora negdašnjeg Beogradskog, odnosno Smederevskog pašaluka, izabrala je Đorđa Petrovića Karađorđa za vožda, predvodnika ustanka. Zbor se dogodio u Marićevića jaruzi u Orašcu, u srcu Šumadije.

Usledila je odluka o podizanju opšteg ustanka protiv Turaka, odnosno dahija, i izbor Karađorđa. Bila je to dobro promišljena odluka zbog činjenice da je Karađorđe posedovao ne samo lične kvalitete, odlučnost i čvrstinu, već i ratno iskustvo u sklopu austrijskih frajkora 1788 - 1791. Neposredan povod bio je teror dahija odnosno događaj koji je istoriografija zapamtila kao - Seču knezova.

Dahije su tada namerile, i započele, likvidaciju najistaknutijih Srba, što je dovelo do ustanka. Teror dahija je tada umesto da sputa buntovnost Srba zapravo nenadano doveo do rasplamsavanja bune. Oni su prethodno 1801. ubili beogradskog pašu, da bi se samovolja potom uvećavala do početka ustanka 1804. Pod vođstvom Karađorđa ustanici su ubrzo oslobodili veći deo pašaluka. Buna je najpre zahvatila krajeve zapadno od Kolubare, Šumadiju, potom Pomoravlje.

Četvoricu dahija je inače vojvoda Milenko Stojković uhvatio i pogubio jula 1804, na dunavskom, danas potopljenom, ostrvu Ada Kale, u Đerdapu. U prvoj fazi bitan moment bio je Boj na Ivankovcu, kod Ćuprije, avgusta 1805. kada su ustanici potukli vojsku Hafiz paše, novopostavljenog čelnika Beogradskog pašaluka, koji je u potpunosti oslobođen 1807. godine. Ishod Prvog srskog ustanka odredio je mir Rusije i Turske potpisan u Bukureštu 1812. godine.

Prepuštanje Srbije bilo je posledica činjenice da je počinjao veliki Napoleonov pohod na Rusiju. Usledila je Hadži Prodanova buna 1814, i Drugi srpski ustanak aprila 1815. godine, na Cveti, u Takovu.

Prvi i Drugi srpski ustanak 1804. i 1815. godine, postupno su doveli do obrazovanja novovekovne srpske države. Veliki nemački istoričar Leopold Ranke nazvao je taj period - Srpska revolucija.

Karađorđevom bunom 1804. godine zapravo je započeo talas postupnih oslobađanja svih balkanskih naroda od Turske, što je trajalo tokom čitavog narednog veka. Grčki ustanak i sticanje suverenosti te zemlje 1821. takođe su bili plod srpskog uzora. Srpska revolucija, započeta Karađorđevom bunom na Sretenje 1804. godine, uspešno je okončana decenijama potom, pored drugog zahvaljujući mudrosti i veštini knjaza Miloša Obrenovića.

Karađorđe je tokom Prvog srpskog ustanka (1804-1813), u sklopu obnove srpske državnosti, između ostalog ustrojio i niz važnih institucija, nephodnih za postupno oblikovanje državnog ustrojstva, počev od heraldičkih znamenja, pa do Velike škole, najviše zaslugom Dositeja Obradovića, prvog ministra (popečitelja) prosvete obnovljene Srbije, što se uzima kao daleki začetak današnjeg Univerziteta u Beogradu.

Prvi Ustav Kneževine Srbije

Sretenje je odabrano za Dan državnosti Srbije i zbog činjenice da je 1835, na taj dan, u Kragujevcu, donet prvi Ustav Kneževine Srbije, nazvan - Sretenjski. Formalni naziv je tada zapravo bio Knjažestvo.

Njegov tvorac, Dimitrije Davidović izradio ga je po uzoru na francuska ustavna rešenja iz 1791, 1814. i 1830, kao i ustav novoobrazovane Belgije iz 1831. Davidović je tvorac i termina - ustav. Prethodno je korišten termin - konstitucija. Čemu je uostalom pridavano maglovito značenje.

Davidovović je ustrojio zakonsko rešenje po najvišim standardima onovremenog poimanja političkih sloboda, ali sasvim neprimereno prilikama u kojima se tadašnja vazalna Srbija nalazila. Između ostalog, u to vreme, ni Austrijsko carstvo, ni Turska, ni Rusija, nisu imale ustave. Upravo te zemlje izvršile su pritisak da se od Sretenjskog ustava odustane.

Na snazi formalno pravno 55 dana

Na snazi je formalno pravno bio 55 dana. Sretenjski ustav bio je podeljen na 14 poglavlja, i sadržao je 142 člana.

Predviđao je punu podelu vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu. Zamišljeno je da Knjaz i Sovjet dele izvršnu vlast. Veoma važno, Ustav je proklamovao ličnu neprikosnovenost, slobodu kretanja, zanimanja, punu pravnu ravnopravnost svih građana. Feudalni odnosi su sasvim odbačeni, kao i ropstvo.

Poređenja radi u Habzburškoj monarhiji feudalni odnosi su bili na snazi, većim delom, do revolucionarne 1848/49, u Rusiji do 1861. Njegov tvorac Dimitrije Davidović bio je znameniti novinar, diplomata, ministar.

Ustav koji je napisao, u poređenju sa ustavima evropskih zemalja tog vremena bio je krajnje slobodouman. Osim retkih izuzetaka poput Francuske, Belgije, ili SAD. Kneževina i Kraljevina Srbija imala je potom više različitih ustavnih rešenja: 1838, 1869, 1888, 1901. i 1903. godine.

Obeležavanje Dana državnosti

U Srbiji će Dan državnosti biti obeležen polaganjem venaca i odavanjem počasti na više lokacija, a tradicionalno i kod spomenika Voždu Karađorđu u Orašcu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u Kragujevcu Sretenjskoj akademiji Knežev zapis povodom obeležavanja Dana državnosti.

Akademija počinje u 9.00 časova u Staroj skupštini u Kragujevcu.

Predsednik Vučić uručiće odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti Srbije. Ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa početkom u osam sati biće održana ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti na grobu Neznanog junaka na Avali, a predvodiće je izaslanik predsednika Republike Srbije, ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković.

Kod spomenika Voždu Karađorđu u Orašcu u 11 sati će početi ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti koju će predvoditi predsednik Narodne Skupštine Srbije Vladimir Orlić, u prisustvu predsednika Narodne Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

Sa početkom u 14 sati, biće održana ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, u Zadužbini kralja Petra Prvog, a predvodiće je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, u prisustvu predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića.

Počasna artiljerijska paljba

Po naređenju predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, povodom obeležavanja 15. februara - Dana državnosti, pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su u utorak počasnu artiljerijsku paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu.

