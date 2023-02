"NIKO NE ZNA KROZ ŠTA JE PROŠLA!" Ginekolog o napadu na ženu koja je zatrudnela prvi put u 31. godini: BIOLOŠKI SAT KAŽE OVO

Nekada su se žene udavale mlade, a samim tim su i decu dobijale u svojim dvadesetim godina.

Proces emancipacije, izazovi savremenog društva, ali i relani problemi koje imaju, doveli su do toga da danas svoje prve trudnoće žene imaju u tridesetim pa čak i četrdesetim godinama. Napredak medicine omogućio je da sve protekne uglavnom bez problema.

Doduše, to ne znači i da je ljudska svest napredovala, te se danas mnoge trudnice susreću sa osudama koje su najveće na društvenim mrežama. Sakriveni, i sa bezbedne udaljenosti, različiti ljudi optužuju, pa čak i vređaju žene preko trideset koje objave da su trudne.

Odgovor na to kada je najbolje vreme za rađanje,ali i na mnoga druga pitanja pričali su gosti "Pulsa Srbije" Vanja Milošević, ginekolog i Milica Iličić, aktivistkinja.

Sa obzirom na to da se jedna žena, koja je prvi put zatrudnela u 31. godini, našla na meti osuda, ružnih komentara i omalovažavanja, Iličić je iznela svoju tačku gledišta na ovu temu.

- Samtram da ni jedna žena nije "matorka" (jer su je tako nazivali u komentarima), a autori takvih komentara su neki koji nisu dovoljno osvešćeni, ne razmišljaju ili smatraju da je rađanje deteta samo jedna biološka stvar. Danas detetu ne treba pružiti samo krov nad glavom i mleko, već i mnoge druge stvari jer živimo u takvom društvu u kakvom živimo. Veoma je tužna situacija sa komentarima, jer se tako jedan lep čin osuđuje i degradira, umesto da se čestita. Niko ne zna kakve je poteškoće imala ta žena, dosta prepreka tu postoji - rekla je Iličić.

S druge strane, Milošević je sa medicinske strane komentarisao termin "starija prvorotkinja".

- Postoje stari filmovi, priče, ali ne bi trebalo takva terminologija da se koristi i za žene. Ne bi trebalo pridavati veliku važnost društvenim mrežama. Ono što medicina kaže jeste to da postoji ono što je prirodno ili ono što nije. Priroda je napravila tako, da žena ima određen biološki period, odnosno biološki sat. Ženama, po prirodi, taj biološki sat traje od prvog menstrualnog ciklusa, dakle od 13, 14, 15 godina, pa sve do 37, 38, 39... Tako nauka, medicina i priroda nalaže. U našim je glavama to što ćemo za devojčicu od 15 godina da kažemo da je emotivno nezrela ili da je dete rodilo dete, a isto tako je u našim glavama kada osuđujemo žene koje u starijoj dobi u drugom stanju po prvi put - rekao je ginekolog.

