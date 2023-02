ANĐELI (25) ZELENAŠI UZELI KUĆU ZBOG DUGA KOJI NIJE NJEN!? Tata je bio alkoholičar, pa se razboleo, a ja samo srednjoškolka...

Voditeljka Jovana Jeremić je u Novom vikend jutru u okviru rubrike "Pisma gledalaca" razgovarala sa devojkom kojoj su zelenaši uzeli kuću.

Anđela Ristić, medicinska sestra (25) otkrila je da je njen otac bio alkoholičar do 2016. godine kada je oboleo od tuberkuloze, kada je prestao da pije. On je tada poželeo da proda kuću, kada se pojavio čovek, sa kojim je, otkriva ona, sada na sudu.

- On se predstavio kao drug. A nije ni znao da ona postoji. taj čovek se ne bavi zelenašenjem, ali je iza svega toga stajao dečko koji se bavio time. On je ubijen 2017. godine. On je nakon par meseci prodao kuću svešteniku, koji živi u istom okriženju. Kupio je navodno, za 9.000 evra, a ja sam otišla do banke i uzela izveštaj. Stavio je 2.500 na račun samo. Kupoprodajni ugovor je napravljen samo za to da oni budu sigurni - otkrila je Anđela.

Procena kuće bila je 25.000 evra.

- Nalazi se u strogom centru grada, ima 200 kvadrata. Čovek je bio bolestan tada, hteo je da sebe obezbedi stambeno... Izjave svedoka su da je tata tražio da proda kuću za 40.000 evra, a ne za 9.000 evra. On mi je rekao da je tražio 3.000 evra... Imao je stanare, ali lečenje je bilo skupo - priča ona.

Mnogo je bilo nejasnoća, rekla je ona, posebno jer njen otac nije mogao da se potpiše, jer je imao invalidsku ličnu kartu, a da navodnom ugovoru, postoji njegov potpis.

- Jako mi je žao što je neko koristio bolesnog čoveka - rekla je ona, navodeći razlog zašto se sudi sa osumnjičenim.

