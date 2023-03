MUP SRBIJE NA TIKTOKU, POPULARNOST UZ RIZIK? Evo šta kažu stručnjaci o nalogu naše policije na ovoj društvenoj mreži (VIDEO)

Vodeći se aktuelnim trendovima, društvenoj mreži TikTok se priključila i naša policija.

Ovde će građani moći ubuduće da prate dešavanja i zanimljivosti u vezi sa radom MUP-a, ali stručnjaci smatraju da to neće biti lak zadatak, jer su mlađi korisnici TikToka veliki kritičari, a osim toga i sama mreža predstavlja bezbednosnu pretnju.

Da biste mladima bili u vidnom polju, morate da postojite na TikToku. To je shvatila i naša policija i u cilju promovisanja svojih aktivnosti, pre nekoliko dana je napravila nalog na ovoj društvenoj mreži.

Dobar potez, kažu stručnjaci, ali đavo je u detaljima, a teren na feed-u klizav, zbog čega ova državna institucija neće imati lak zadatak.

- Vrlo problematična mreža i vrlo hrabar potez MUP-a Srbije da dođe na tu mrežu koja je najtoksičnija, najotvorenija i ujedno najbrže rastuća - kaže Martina Anđelković, internet preduzetnica.

foto: Kurir TV

- Ja mislim da je ovaj potez MUP-a pre svega hrabar. Pogotovo kada uzmemo u obzir istraživanja koja pokazuju da mladi nemaju puno poverenja u institucije, pogotovo ne u MUP. S te strane jeste. S druge strane, ono što je daleko bitnije je ono što ćemo tek videti - na koji način će MUP koristiti ovaj kanal komunikacije i da li će ga koristiti samo da privlači pažnju mladih i da gradi neku vrstu reputacije nekakvim filmskim scenama i slično ili će koristiti ovaj kanal za edukativne svrhe, promociju zdravih stilova života i tome slično - objašnjava Nikola Ristić, vlasnik agencije za digitalne komunikacije.

Konkurs za buduće pilote helikopterske jedinice, čestitka za 8. mart i video snimci koji promovišu rad policije. To je ono što se trenutno nalazi na TikTok nalogu MUP-a Srbije. Za sada, nije loše, ali svetski primeri dobre prakse pokazuju da je najbolji put za promociju uvek neposredna komunikacija.

foto: Kurir TV

- Glavni primer svetski je Toronto saobraćajna policija koja to radi na jako dobar način. Oni gotovo nedeljno organizuju ASK ME ANYTHING sessions, odnosno, sesije sa korisnicima svojih usluga, sa narodom, gde narod postavlja pitanja, a oni odgovaraju na ta pitanja tako da recimo, to bi bio jedan dobar korak za MUP Republike Srbije jer na taj način se prirodnim putem spaja sa ljudima - ističe Martina Anđelković.

Naše državne institucije se do sada nisu odvažile da koriste TikTok, a MUP ovu odluku donosi u vreme kada brojne zapadne zemlje ograničavaju korišćenje ove aplikacije zaposlenima u državnim službama, u strahu od špijunaže.

Zna se da ova kineska mreža prikuplja ogroman broj podataka, ali nije poznato šta sa njima radi, zbog čega brinu bezbednosne službe širom sveta. Stručnjaci smatraju da je ovo razlog za oprez, a da bi rešenje moglo da leži u donošenju pravne regulative.

- Ne treba da TikTok gledamo kao nekoga ko bi trebalo sam sebe da reguliše jer neće jer mu to smanjuje profit, već treba da gledamo naše institucije i našu državu da treba da plasira određeni set zakona koji će nas štititi ne samo na TikToku nego i na drugim platformama kao što imamo REM za elektronske medije trebalo bi da imamo regulatorno telo za digitalne medije - .

Nebezbednost TikToka, kao i pronalaženje mere u načinu komunikacije sa korisnicima, predstavljaće novi izazov za našu policiju. Jer samo jedna greška bi mogla da dovede do loše promocije ili čak PR katastrofe.

