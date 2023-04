POČELA PRIJAVA ZA UPIS U OSNOVNE ŠKOLE: Budući prvaci polažu test zrelosti, a u ovom slučaju se ODLAŽE polazak u školu

Danas je zvanično počela prijava za upis u prvi razred osnovne škole i traje do kraja maja. Tokom ovog perioda upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Proces prijave za upis traje od 3. aprila sve do 31. maja, ali je decu moguće upisati najkasnije do 31. avgusta.

Tokom ovog perioda sa budućim osnovcima razgovaraće školski psiholozi i pedagozi kako bi se utvrdilo da li su zreli za polazak u školske klupe, a ovo testiranje ne zahteva da dete poznaje slova i brojeve.

Milan Pašić pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje kaže da će svako dete biti upisano i jer je to zakonska obaveza, i da roditelji ne moraju da brinu.

- Osnovnoškolsko obrazovanje je u Srbiji obavezno zakonom i Ustavom, a od 20. marta u funkciji je usluga eZakazivanje. Roditelji će tako od 3. aprila moći do 31. maja moći da izaberu termin u kom žele da zakažu sastanak u školi, da izaberu upis. Ono što je svakako potrebno da prvo urade je da se uloguju na sistem eUprave i da na portalu eZakazivanje izaberu svoj termin.

Sama usluga elektronskog upisa dece u prvi razred osnovne škole putem Portala eUprava postoji od školske 2020/2021. godine. Tako, prema njegovim rečima, roditelji jednim odlaskom u školu završavaju sve aktivnosti u vezi sa upisom deteta u školu.

- Prilikom dolaska u zakazani termin radi testiranja nije potrebno da prilože neki dokument jer će sve škole po službenoj dužnosti pribaviti sve potrebno: izvod iz matične knjige, prebivalište, dokaz o završenom pripremnom programu. Roditelji ne donose nikakav papir izuzev u slučaju kada rade lekarski pregled u privatnoj klinici ili kada rade zdravstveni pregled u vojnim zdravstvenim ustanovama. Već je 12.000 roditelja iskoristilo tu mogućnost prijave - ističe.

Svako dete biće upisano

- Roditelji nemaju potrebe da brinu, upis traje do 31. maja, ali do 31. avgusta mogu da obave upis. Lokalna samouprava je po zakonu u obavezi da obavesti školu, odnosno predškolsku ustanovu da dete koje je stasalo mora da bude upisano u osnovnu školu. Obično se vezuju za podatke mesnih zajednica i teritorijalnu pripadnost jer nemaju sve opštine i dalje listu svih škola. Ali svako dete je ovim obuhvaćeno - uverava on.

Pašić je objasnio da to što roditelji žele da im deca upišu školu na adresi po njihovoj želji koja nije na adresi prebivališta ne znači da će to biti moguće, pošto je škola dužna da po zakonu prvo upiše onu decu koja žive na teritoriji na kojoj se nalazi škola.

- Roditelji su bili u obavezi da do 1. februara podnesu zahtev školi za upis deteta ukoliko na tim opštinama ne žive. Škole će u tom slučaju roditelje o tome da li u njihovim školama imam mesta obavestiti do 30. aprila. Sada ne moraju da žure, niti da brinu. Svako dete će biti upisano, pogotovo ona deca koja teritorijalno pripadaju školi. Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta ako ima mogućnosti, odnosno kapaciteta - kaže on.

Testiranje zrelosti deteta

Kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da li je dete stasalo da pođe u prvi razred osnovne škole obavlja se testiranje zrelosti deteta. Ovim testovima pokazuje se stepen intelektualne, socijalne i emocionalne zrelosti.

Roditeljima je to često noćna mora jer se boje da će njihovo dete pasti ovaj test, ali je važno da znaju da deca ne mogu da padnu, već da se na ovaj način dobija slika o detetu i važne smernice roditeljima u daljem odgoju.

- Test zrelosti deteta rade stručnjaci iz škola koji su za to obučeni, i to su psiholozi i pedagozi. Ukoliko postoji neki problem, to roditelji sugerišu. To može biti u vezi sa razvojnom fazom deteta, ili ako postoji neka smetnja u razvoju deteta. Nakon toga ako stručni saradnik koji obavlja procenu proceni da ima potrebe o tome obaveštava interresornu komisiju koja postoji u svakoj opštini. Tada se od ove komisije traži mišljenje o tome da li je dete stasalo za polazak u osnovnu školu.

Odlaganje polaska u školu nije strašno

U slučaju kada testovi pokažu da određena oblast razvoja nije adekvatno završena, od školskog psihologa roditelji dobijaju instrukcije kako da se ponašaju i šta treba da promene u svom odnosu prema detetu.

- Dešava se često da roditelji a i stručni saradnici kažu da detetu treba da se odloži upis, odnosno polazak u prvi razred. To naravno nije strašno i roditelje to ne treba da brine i nema potrebe da se pitaju da li je sve u redu sa njihovim detetom - kaže on.

Dodaje da to ne znači da dete neće poći u školu, već se roditeljima daju smernice na šta treba da obrate pažnju kako bi dete sa što manje problema prošlo kroz školovanje. Kako kaže, odluku o tome donose stručni saradnici i interresorna komisija koja je stručna.

- Imamo i drugi pristup gde roditelji čije dete nije po godinama stasalo za polazak u školu, traže da im dete bude upisano. Tada se može desiti da se upis odobri ili ne odobri. Za sve brige i pitanja roditelja tu su ljudi koji će im dati stručne savete, podršku, i što je najvažnije pomoći detetu - zaključuje savetnik ministra prosvete.

