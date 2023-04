REZULTATI predanog rada stručnjaka u ELEKTROPRIVREDI SRBIJE

Rezultati „Elektroprivrede Srbije“ u prvom kvartalu ove godine sigurna su potvrda predanog rada stručnjaka i menadžmenta najveće energetske kompanije u Srbiji.

- Za godinu dana situacija se potpuno preokrenula i EPS je sada vodeći izvoznik struje u regionu – kaže Miroslav Tomašević, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“. - U trgovini na slobodnom tržištu u ovoj godini EPS je u plusu od 55 miliona evra i to je za pet miliona evra više od planiranog. U četiri dana aprila EPS je u prodaji na veletržištu zaradio četiri miliona evra.

I proizvodni sektor EPS-a može da se ponosi tromesečnim podacima. U prva tri meseca ove godine proizvodnja električne energije u kapacitetima EPS-a dostigla je 9,76 milijardi kilovat-sati i veća je za 17 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Hidrološka situacija je znatno bolja nego 2022. godine i u odnosu na prvi kvartal prethodne godine, hidroelektrane EPS-a su proizvele 32 odsto više električne energije. I dunavske i drinske hidroelektrane maksimalno koriste dotoke, a stručno upravljanje ovim kapacitetima doprinosi dobrim rezultatima u proizvodnji.

I termo kapaciteti ostvaruju dobre rezultate i u odnosu na prvi kvartal 2022. rezultat je bolji za 10 odsto. Za hidroelektrane „Zvornik“ i „Đerdap 2“ mart je mesec rekorda. HE „Zvornik“ ostvarila je rekordnu mesečnu proizvodnju od 79,3 miliona kilovat-sati, dok će za HE „Đerdap 2“ mart 2023. godine biti zapisan po mesečnom rekordu od 173,78 miliona kilovat-sati. U martu su obe HE imale i dnevne rekorde u proizvodnji, a očekuje se da će dobar hidrološki trend biti nastavljen i narednih dana. Za HE „Zvornik“ ovi rezultati su još jedna potvrda uspešno urađene revitalizacije koja je našoj najstarijoj HE na Drini donela dodatnih 30 megavata snage.

