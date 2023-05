DEČAKU VRŠNJACI ZABADALI NOŽ U STOMAK, ŠAMARALI GA I PRETILI DA ĆE MU POBITI PORODICU: Brutalan slučaj vršnjačkog nasilja

Učenik drugog razreda Građevinske škole u Beogradu brutalno je pretučen prošle srede u školskom dvorištu! Incident se desio nakon što je upao u konflikt s vršnjakom koji je pozvao starijeg druga, a ovaj mu je prvo naslanjao oštricu noža na stomak, a onda mu lupao šamare, udarao ga pesnicama i pretio da će mu pobiti porodicu!

- Moj sin je sa drugom za vreme malog odmora između petog i šestog časa, oko 18.30, bio u toaletu. U šali mu je držao vrata da ne može da izađe, nije znao da je još neko tu. Tada je iz toaleta izašao dečak iz drugog odeljenja, nervozan i ljut, i drsko ga upitao: "Šta se praviš pametan, znaš li kome držiš vrata?" Onda su se razišli - priča majka dečaka za Kurir.

Dodaje da je taj učenik posle došao do učionice njenog sina i prstom mu pokazao da izađe sa nastave, a sačekao ga je posle sedmog časa, kad je izlazio iz škole...

- Taj dečak je sačekao mog sina sa još jednim momkom, koji ima oko 20 godina i ne ide u tu školu. Pokazao ga je rukom. Taj momak je prišao mom sinu, izvadio nož dužine 10-15 cm i stavio mu sečivo u predelu stomaka, terajući ga da krene sa njim. Onaj dečak sa kojim je prvobitno zapao u konflikt je sve vreme išao iza, pazeći da moj sin ne pobegne. Sve je to gledao još jedan sinovljev drug. Momak koji je bio sa dečkom sa kojim se sin posvađao odveo ga je do kontejnera blizu škole. Drao se na njega, udario mu je nekoliko šamara i vikao da ne pokriva rukama lice. Udario ga je dva puta pesnicom u bradu. Rekao mu je: "Budem li još jednom dolazio zbog tebe, naći ću gde ti žive otac, majka i ti, meni tetka radi u MUP, doći ću sa pištoljem i sve ću da vas pobijem." A sinovljevom drugu koji ih je primetio i došao da vidi šta se događa taj stariji dečak je stavio nož pod vrat i rekao mu da sačeka dok ne završi s mojim sinom. Posle toga su otišli - priča majka.

Sina, koji je došao kući prestravljen, odveli su najpre u hitnu službu VMA. Lekari Hitne pomoći iste večeri su konstatovali povrede u predelu brade i traume nastale prilikom napada, što se vidi u medicinskoj dokumentaciji. Dobio je uput za razgovor s psihologom, ali i za stomatologa jer mu je napukao zub. Posle su ga odveli u policiju, gde je dao izjavu u prisustvu roditelja, a o tome je sačinjen i zapisnik u PU Zvezdara.

- Policija radi na rasvetljavanju ovog slučaja, saslušan je i direktor škole. Kako smo saznali, policija je identifikovala tog napadača koji ne ide u školu sa našim sinom, navodno je i on saslušan. Pregledaju se i kamere, ali one su snimile verovatno samo deo kad mog sina izvode iz škole, jer do tamo dosežu. Do tamo gde su ga tukli kamere ne dosežu, to je malo iza kapije dvorišta škole. Moje dete ne ide u školu, i verovatno neće ići do kraja godine, jer je istraumirano. Psihologu je ispričao da oseća strah i da ne može da spava jer razmišlja da li će neko upasti u našu kuću i povrediti nas. Noću bunca. U školi nam je rečeno da će se formirati tim za zaštitu od nasilja, ali ako i bude kažnjen dečak sa kojim se moj sin posvađao, onom koji ga je tukao ne mogu ništa, tu može pomoći samo policija - rekla je majka i dodala da planiraju da pokrenu privatnu tužbu protiv napadača.

