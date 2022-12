MI MORAMO DA BUDEMO DOBRI PREMA TEBI JER TI JE MAMA UMRLA, BILA JE GLUPA! Ovako, navodno, pričaju srpski osnovci

Školarci, pa čak i osnovci, nekad umeju da budu veoma brutalni. Stručnjaci su mišljenja da je agresija koju ispoljavaju učenici odraz porodice u kojima žive, a koren problema često bude u porodici, kako se ustanovi kada god se priča o nekom novom slučaju vršnjačkog nasilja.

Na društvenim mrežama sada se pojavila priča o navodnom brutalnom ophođenju đaka iz Srbije prema jednoj vršnjakinji.

- Sa čim ja sve moram da se borim. Drugarica iz razreda joj je iz čista mira rekla "mi moramo da budemo dobri prema tebi samo zato što ti je mama umrla. Mama ti je bila glupa" pa kada je ona počela da plače i okrenula se dobacila joj i "je*em ti mater". Ovo kaže dete od 8-9 godina!? - preneo je jedan roditelj Tviteraš i dalje dopunio:

- Nije to prvi put od tog deteta, ali do sada nije nikada ovako. Prošli put sam pozvao njenu mamu da joj kažem, a ona se žalila učitelju da sam joj pretio.

Ljudi su ovo žučno komentarisali:

- Nema smisla više ništa i ne znam šta bih ti rekla. Na kraju se sve svede na to da decu ojačamo, a da ih niko sem nas braniti neće.

- Iz kakvih porodica ta deca dolaze, jel' moguće da roditelji nemaju mrvu empatije kada im kažeš šta im deca rade?

- Škrgućem zubima. Ali nikad ne zaboravi deca uče ponašanje posmatrajući odrasle i usvajaju modele od iz kući posle od vršnjačke grupe. Ta devojčica koja napada vašu ćerku nema dobre uzore. Ako ona tretira loše druge ljude velika je verovatnoća da je sama loše tretirana.

- Meni je žao deteta, ne znam kako da joj pomognem osim da joj objasnim da će je sačekati život prepun idiota i da nauči to da ignoriše.

- Zato smo mi promenili i državu da deca odrastu negde normalnije. Mnogo manje takvih stvari. To sve dolazi od kuće, to dete nije "samo shvatilo" u tim godinama, to je neko od roditelja rekao, ponavljao više puta. Takav nivo mržnje projiciran kroz dete je neverovatan - komentarisali su ljudi.

Neki imaju slične probleme sa ovakvim ponašanjima:

- Sinu su psovali majku, on je odreagovao nasilno i udario dete. Poslat (opravdano) kod direktora, samo on (neopravdano). Sa razrednom sat vremena na telefonu da objasnim da je verbalno nasilje jednako nasilje i da insistiram da reaguju. Kažnjeni obojica, eno ih sad ok.

