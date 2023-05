"PREDAJTE ORUŽJE NA VREME, NE IGRAJTE SE S DRŽAVOM" Profesor Bjegović: Odziv građana na mere je solidan, ALI MNOGI SE PLAŠE

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je sve građane Srbije da predaju svoje nelegalno oružje nadležnoj policijskoj stanici i to bez krivično-pravne ili prekršajno-pravne odgovornosti.

Ova akcija trajaće mesec dana, a u cilju je smanjenja nelegalnog oružja u rukama građana i potencijalnog smanjenja kriminalnih aktivnosti.

Profesor dr Miroslav Bjegović, specijalni savetnik potpredsednika Vlade i ministra odbrane, podržao je ovaj apel i objasnio kako se proces odvija.

- Imamo slučajeva gde postoji veća količina nelegalnog oružja pa se građani plaše da ga nose u policijske stanice. U takvim slučajevima, pripadnici MUP-a će doći na lice mesta da preuzmu oružje i da ga bezbedno odlože tamo gde je to odgovarajuće - rekao je Bjegović.

Prema zvaničnim podacima MUP-a od pre dve godine, u Srbiji je bilo 920.000 komada oružja, a u međuvremenu je vraćeno 50 do 60 hiljada komada. Međutim, odziv za predaju oružja u ovom trenutku pokazuje da još ima mnogo nelegalnog oružja u posedu građana.

- Ovo je prvi pokazatelj jednog vrlo solidnog odziva i upravo po ovome vidimo da se radi o vojnom naoružanju. Spomenute su zolje, bombe i automatske puške, a to je sve deo vojnog naoružanja i to je upravo ono što ne sme da bude kod naših građana - istakao je Bjegović.

Akcija predaje nelegalnog oružja traje do kraja meseca, a Bjegović je naglasio da će posle mesec dana biti rigorozne sankcije za one koji se ne odazovu ovom pozivu. Takođe je pozvao građane koji legalno poseduju oružje da razmisle o tome da li im ga zaista treba.

On se potom osvrnuo na to koliko je ova akcija zapravo bitna.

- Ovo je jedna od velikih mera koja će sigurno negde onima koji su kao u ovom slučaju lako mogli da dođu do takvog oružja, jednostavno će im biti to sprečeno. Sa druge strane i da sklonimo ovo oružje koje se nalazi u nelegalnom posedu i koje stvarno predstavlja veliku opasnost. Mislim i da predstavlja opasnost i za one koje ga drže, jer posle mesec dana ko se ne odazove ovom pozivu za njega će biti rigorozne sankcije - istakao je Bjegović.

