"PLAŠIM SE DA ĆE NEKOJ DECI POLICAJCI U ŠKOLAMA BITI DRUGI NIVO IGRICE" Lutovac šokirao: Imaju jak motiv, OVO NE SME DA POTRAJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije pozvalo je građane da predaju svoje nelegalno oružje bez ikakvih pravnih posledica. Ova inicijativa je deo napora vlade da se smanji broj ilegalnog oružja u zemlji i poveća bezbednost građana.

Osim toga, od juče su prisutni policijski službenici u svim školama u Srbiji kako bi obezbedili sigurnost učenika i zaposlenih. Ukupno 1.200 policajaca je angažovano da bi se svaka škola u zemlji imala policijskog službenika koji će brinuti o bezbednosti.

Profesor dr Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam, smatra da bi ova inicijativa mogla biti uspešna u smanjenju broja ilegalnog oružja u zemlji. On predlaže da država otkupljuje ilegalno oružje od građana kako bi se podstakli da ga predaju i tako se eliminiše opasnost od zloupotrebe.

foto: Kurir Televizija

- Svaka država ima veliku količinu ilegalnog oružja kao što je i sa Srbijom slučaj. Mislim da bi trebao da se nađe neki program kako da se to oružje eliminiše iz upotrebe i nažalost, ovakvih vrsta nesreća. Moja ideja je dadržava otkupljuje to ilegalno oružje. Možda bi to nekom bilo i smešno, ali bi bilo dobro da na taj način država motiviše te ljude da vrate što više oružja. Jer znamo tačan broj registrovanih oružja, ali ono što ne znamo to je frapantno. S obzirom da su se na ovim prostorima odvijali ratovi jako dugo vremena, ima zaostalog oružja u velikoj meri i to je obaveza države da dovede u neki red - rekao je Lutovac.

02:13 DECI ĆE ANGAŽOVANI POLICAJCI BITI DRUGI NIVO IGRICE! Lutovac šokirao tvrdnjama: Mera mora biti kratka, JER SADA IMAJU JAK MOTIV

Lutovac se u svom gostovanju dotakao i angažovanih policajaca u školama za koje smatra da bi trebalo da su privremena mera.

- Što se tiče policije koja je postavljena po školama, bilo bi dobro da to bude privremena mera i ne preduga. Zašto? Ta deca inspirisana igricama i raznim internet sugestijama. Rekao bih da bi im to bio jedan vid prelaženja nivoa u igricama. Sada ispred sebe imaju lice naoružano i to može da im bude jak motiv - rekao je Lutovac.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs