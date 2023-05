"DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ZABRANILI OVU APLIKACIJU, JER SE IGRAJU TOKOM SASTANAKA" Kočović: Ceo svet je oboleo od dosade!

Lažne vesti koje su nakon dve tragedije bombardovale srpsku javnost, svakako su imale jak uticaj na psiho emotivno stanje stanovništva. Da li je Srbija podložna senzacionalizmu ili nedostaje bolja kontrola protoka netačnih informacija?

Stručnjaci pozivaju roditelje da povedu računa o tome šta im deca rade na društvenim mrežama i kako provode vreme na internetu. Često je to lakše reći nego uraditi. Kako možemo kontrolisati šta deca pretražuju na internetu, proveravala je Ivana Jovanovic novinarka Kurira sa Bojanom Stnković iz Fondacije za bezbednost dece. 02:29 POTRUDIMO SE ZA SVOJU DECU

Prof. dr Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije i Zoran Živković, predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije razgovarali su o tome u jutarnjem programu Kurir Tv.

Osvrnuli su se na problem koji je potresao Srbiju prethodne nedelje, i na to da je, nakon tragedije, primećeno mnogo više prijava za uznemiravanje na društvenim mrežama, lažnih pretnji masakrom, podržavanja i podražavanja ubica.

foto: Kuri tv

Živković je dao svoje mišljenje.

- Današnje vreme omogućuje jako brzu razmenu informacija. Ovih dana smo svedoci da se dosta histerično priča o svemu što se događalo. Unapred se optužuje sve i svašta. Imamo poziva da se zabrani internet, to su apsurdi. Uzmimo generacije pre 20 godina, u to vreme je bilo popularnih igara, bilo je svetskih prvenstava u Counter strike-u i tada nije bilo ovoga, ali imali smo igraonice u koje su deca išla, ali nismo imali direktnu vezu između incidenata zbog toga. Danas je previše vike oko društvenih mreža. Ovde je zbir okolnosti proizveo ovu tragediju - smatra Živković.

On predlaže da se nađu uzroci. Prisetio se knjige Masa i moć, Elijasa Kanetija.

- Sve što se sada događa on je upisao, a događa se deset puta ubrzanije. Pogledajte tolike rasprave o Tiktoku u Americi. Tamo vlada određena analiza da li da zabrane tu društvenu mrežu radi nacionalne sigurnosti, pa je ne zabranjuju! - ističe Živković.

02:46 BEZBEDNOST I UZNEMIRAVANJE NA INTERNETU

Kočović kaže da je od 2002. godine kreće priča sa Ju tjubom, i u godinama koje slede, Fejsbuk...

- Tiktok gađa populaciju koja je mlađa. Još jedna dopuna, Olimpijske igre imaju probne discipline Kanter strajka, ali na Olimpijadi! Izbacili su karate, ali ubacili su to. Dajte detetu knjigu od 200 strana, on će da je baci, ima Wikipediu, ima Chat GPT, napisaće tamo esej, a što bi neko učio? U deci je energija o kojoj mi ne možemo da sanjamo! Tik-tok je u mnogim zemljama zabranjen, a čak SAD imaju zabranu ovih aplikacija za zaposlene u njihovim državnim službama, zato što se i oni igraju za vreme zasedanja sednica. Celom svetu je dosadno i ceo svet se nešto igra. Svi ubijaju dosadu i to je, nekako uređaj za ubijanje dosade - rekao je Kočović.

foto: Kuri tv

Živković je rekao da postoje načini i mehanizmi i softveri koji omogućuju da se kontrolišu aplikacije.

- Treba naći vremena da roditelji što više budu zajedno sa svojom decom. Ako zaista želimo da znamo šta dete radi, postoje softveri i aplikacije koje zaključavaju društvene mreže, a da dete to i ne primeti - rekao je Živković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud