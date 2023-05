"PROKLELI SU IH DA NE MOGU DA UZVRATE LJUBAV" Svičević: Prepoznaćete da neko pati od narcističke traume PO OVOJ STVARI

Vinovnici nezapamćene tragedije u beogradskoj osnovnoj školi i osmostrukog ubistva u selima kod Mladenovca, u čijim je krvavim pirovima stradalo ukupno 17 mladih ljudi, a ranjeno 20, nisu duševno oboleli i bili su uračunljivi kad su krenuli u krvavi pir, smatra ugledni psiholog.

Profesor Radoslav Svičević, psiholog i magistar socijalne medicine i Nemanja Todorović, advokat gostovali su u jutarnjem programu i govorili o duševnom stanju ubice iz Mladenovca i dečaka ubice, kao i o tome koju krivičnu odgovornost će snositi nakon ubistava.

Profesor Svičević je već za medije govorio o narcističkoj traumi i o povezanosti ovog poremećaja sa ubistvima, pa je predstavio tačno šta je to narcisoidna ličnost.

- Treba poći od pojma narcizma koji je vezan za grčku mitologiju Narcis je bio toliko lep, da je bio zaljubljen u sebe, a i svi su se zaljubljivali u njega, međutim, on je izabrao da bude sam, i da gleda svoj odraz u vodi. Boginja Henezis ga je proklela, a posebno je istakla prokletstvo nesposobnosti da uzvrati ljubav. Od tada se u savremenoj nauci koristi pojam narcizam - rekao je Svičević.

Profesor ističe da ovu odliku imaju ljudi koji su zaokupljeni sami sobom, i nisu u mogućnosti da kontaktiraju sa okolinom. Iz tog pojma izvučen je i pojam egocentrizam, a ukazuje na osobu koja je u centru pažnje. Ona nameće svoje stavove kroz hladan emocionalni odnos.

To je profil ličnosti koji podrazumeva poremećen odnos sa drugima, a osnovna crta je agresivnost koja određuje njegov kasniji dominantan karakter, a podrazumeva hladnu, nepristupačnu i zatvorenu osobu.

U psihologiji postoje tri aspekta ličnosti koji utiču na razvoj:

- Prvi i stub svega, je porodica, drugo mesto je škola, a treće društvo. To je i danas zastupljeno još od Konfučija, a u Kini se ne koristi pojam društvo, nego država, koja podrazumeva uređen način funkcioisanja - objasnio je Svičević.

Iz pravnog ugla Todorović je dao dalji tok razvoja situacije i ukazao na odgovornost drugih ljudi (porodice i srodnika), koji su mogli uticati na ove tragedije i propuste u brizi maloletnika.

- Nije bilo organizacije u ovom slučaju. On nije imao punih 14 godina, a i da jeste, svakako bi odgovarao u nekom segmentu. Kod nas javnost želi da čuje da se dečak zatvori i da se ključ baci. Njegov otac može da odgovara zbog neadekvatnog držanja oružja, ali on bi svakako odgovarao, bez obzira na ovo delo. To krivično delo postoji nezavisno od toga šta su posledice. Sa krivično pravnog aspekta on je slobodan! On je prema zakonu Republike Srbije slobodan državljanin. Trenutno je na proverama u psihijatrijskoj ustanovi, ali on je slobodan čovek - kaže Todorović.

On je upozorio na greške koje država može napraviti i time urušiti sopstveni sistem, kroz englesku izreku:

- Zakon se poštuje pa makar svet propao. E to je važno. Ako država radi javnosti pokušava da sopstveni zakon izigra, zbog toga da umiri javnost, ili glasače, time narušava pravni sistem. Ako se zbog jednog slučaja zakon zaobilazi, šta nas sprečava da se to desi sutra. Zakon se mora sprovesti i mora biti isti za sve. A što se tiče spuštanja granica, uzima se opšti standard da li dete može da shvati značaj svoga dela, a da bi neko bio odgovoran, on prvo mora da bude uračunljiv i da shvati šta je uradio - rekao je Todorović.

Svičević ukazuje na još neke mogućnosti duševnih poremećaja.

- Postoji još zaključaka. Ubica nije odgovoran, nije kriv, a situacija je paradoksalna, jer predstavlja šizofrenu situaciju, jer je to rascep na niovu pojedinca u okviru njegove duše. Kako prevazići tu rascepljenost između činjenice i dela i pravnog tumačenja njegovog čina? Treba usmeriti život te osobe, a ne da pravimo nekog anti heroja. Nema perspektiva i predloga za izlaz iz ove situacije. Kako prava, tako psihologije, da se više profiliše jedna stručna institucija koja bi rešavala ovu vrstu problema, ne sada, nego u generacijama koje dolaze - kazao je Svičević.

