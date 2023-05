"I RANIJE SMO SVEDOČILI UŽASNIM ZLOČINIMA, ALI SE NIJE TOLIKO PISALO" Đukanović upozorio: Deci stvarate komplekse RADEĆI OVO

Poznati broker i pisac Vladimir Đukanović, poznatiji javnosti kao srpski Vuk sa Vol strita, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao brojnih tema koje su danas u centru pažnje javnosti.

U poslednje vreme, sve je veći pritisak na decu da postižu što bolje ocene, ali Đukanović smatra da su ocene stvar prošlog veka i da pritisak na decu treba da se smanji. On smatra da su ocene ravne idiotizmu i da deca treba da se razvijaju kroz igru i socijalizaciju, a ne kroz stres i pritisak.

- Ja nisam bio nešto preterano dobar đak u srednjoj školi i zato uvek pričam o tim ocenama. Kod nekih ljudi je pritisak na te ocene katastrofalan. Mislim da su ocene stvar 19. veka, ne čak ni 20. veka. Po meni ocenjivati decu u osnovnoj školi je ravno idiotizmu. Oni treba da rastu. Odavno je prestalo vreme kada su deca sa radošću odlazila u školu. Prvi razlog su te ocene i pritisak da svako mora da bude genije. Da svako mora da zna ko su Nemanjići i gde je koja planinčuga. Pustite da decu da kroz igru i socijalizaciju uče. Naša država i ostale države u Evropi moraju dobro da razmisle kuda ovo ide. Ima fenomalnih primera u Finskoj i Skandinaviji generalno gde su se ratosiljari tih ocena. Meni kad kaže sin da je dobio dvojku, kažem idemo dalje, šta nas briga - započeo je Đukanović, pa nastavio:

- Ja sam krenuo da čitam istoriju pre 10 godina, do tada me ništa nije zanimalo i to je sasvim uredu. Kao što je uredu da je neko sasvim netalentovan za matematiku. Postoje brilijantni pisci na svetu koji ne znaju običnu jednačinu da reše. Pa šta? A onda ti tom detetu praviš pritisak i govoriš vidi kako ovaj, pa uostalom postoje takmičenja. Deca koja su talentovana za matematiku, neka odu i neka se takmiče. Ali ne moraju onda sva deca da imaju sve te standerde. U Americi nemaju apsolutno ocenjivanje. Nego oni vide ko je najbolje uradio, to onda postane petica i idemo na dole. Naš obrazovni sistem mora da se zapita čemu ocene u osnovnoj školi. Napraviti neki drugi sistem jer je deci škola jednako ocena i to ćete čuti svaki put kada pričate sa njima. Ocena, a ne znanje, socijalizacija, ko je dobar dečak/devojčica, ko zna da uradi ili ko je pomogao nekome jutros.

Đukanović je takođe rekao da ocene stvaraju emotivne probleme i da ljudi dobijaju komplekse zbog njih. On je pozvao na promenu obrazovnog sistema i na smanjenje pritiska na decu.

- Pritisak od ocena uvek stvara emotivne probleme. Ljudi dobijaju komplekse, uvlače se u sebe, ta očekivanja su besmislena. Časovi od 45 minuta, pa 5 minuta pauza, smanjite broj minuta u tim časovima na 15 do 20 minuta i neka budu jasna i konkretna. A onda idite opet na neku igru. Onaj elon Mask koliko god da je lud, on je mene probudio. Rekao je jednoj voditeljki "lako je rešiti obrazovanje". Ona ga gleda i on kaže "a šta deca vole da rade? Pa vole da igraju igrice". Pa ja kažem, zašto ne napravimo igricu o Nemanjićima? Neka preskaču one nivoe, otvaraju čestove, naučiće sve napamet. Šta treba dete od 10 godina da radi nego da se igra - istakao je Đukanović.

Đukanović takođe naglasio da je važno da roditelji ne budu licemerni i da ne mogu od dece tražiti nešto u šta sami ne veruju. On je preporučio roditeljima da iskoriste aplikaciju koja prati korišćenje društvenih mreža kako bi kontrolisali vreme koje njihova deca provode na internetu.

- Moja deca koriste društvene mreže 2 i po sata dnevno. Postoji aplikacija koja je veoma jednostavna i na toj aplikaciji vidim da li su oni bili na jutjubu, igrali šah ili šta su tačno radili. Ono što je nama u porodici postalo interesantno je stvar kazne i nagrade. Dakle, oni ne traže više i imaju 2 i po sata. Sada će mnogi komentarisati. Ali pre nego što prokomentarišete da li je to mnogo ili malo, uđite na svoj telefon i pogledajte koliko ste vi na telefonu. Ja ne mogu deci da popujem o nečemu ušta ja ne verujem ili u nečemu u čemu nisam bio dobar - istakao je Đukanović.

Đukanović se potom dotakao poslednja dva masovna ubistva koja su potresli Srbiju gde je govorio o pitanjima naoružanja i mentalnog zdravlja.

Takođe se osvrnuo na nasilje, za koje smatra da se nije uvećalo nego ga je uvek bilo u Srbiji.

- Ništa se nije promenilo, sve je isto nego ranije, uvek je bilo nasilja. Nemojmo da živimo u iluziji, mi sada pričamo kako nekada nije bilo nasilja. Pa je l' smo prošli devedesete i onaj pakao. Da li smo prošli svakodnevna ubistva? A onda smo živeli u komunističkoj zemlji gde nije bilo objašnjavanja. Sada me neki ubeđiju kako je tada bilo divno. Odete u Mladenovac, odakle je moja pokojna baba, pa tamo su se ljudi ubijali redovno. Pročitajte knjigu "branio sam na smrt osuđene" od File Filote (otac Tome File), videćete te masakre koji su se dešavali konkretno po Srbiji, ali o tome se nije pisalo - istakao je Đukanović.

