DETALJNI VODIČ ZA SRPSKE VOZAČE KOJI SE SPREMAJU ZA LETOVANJE U GRČKU: Evo šta sve treba da znate i kako da prođete JEFTINIJE!

Grčka je iz godine u godinu popularno letovalište među Srbima, a gužve na graničkim prlazima su već počele. Prvi savet koji s upućuje vozačima je da ukoliko mogu izbegnu polazak u petak ili subotu, jer su tim danima naveće gužve!

Kako se navodi na grupi Grčka info, poznato je da su čekanja na Evzoniju uvek duža tokom vikenda u julu i avgustu, danima kada najveći broj srpskih i makedonskih državljana kreće put mora. Slična situacija je i sa bugarsko-grčkim graničnim prelazom.

Putarina

Od Beograda do Tasosa za putarine vam je u jednom pravcu potrebno 3.600 dinara, do Krfa 3.900, a do Atine 6.500 dinara.

Ako putujete preko Makedonije, pripremite se na 5 naplatnih rampi, dok su kroz Bugarsku neophodne vinjete, a u nastavku se možete upoznati i sa svim detaljima bez obzira za koju "rutu" se odlučite.

Putarina u Severnoj Makedoniji

Putarina kroz Severnu Makedoniju se nije menjala u odnosu na prošlu godinu. Dakle, one se plaćaju na 5 naplatnih rampi i cene su od 1,5 do 2 evra

foto: Nebojša Mandić

Detaljan cenovnik putarina kroz Makedoniju

Prva naplatna rampa: 60 MKD ili 1.5 evra

Druga naplatna rampa: 80 MKD ili 2 evra

Treća naplatna rampa: 60 MKD ili 1.5 evra

Četvrta naplatna rampa: 80 MKD ili 1.5 evra

Peta naplatna rampa: 100 MKD ili 2 evra

Putarina kroz Grčku

Naplatnih rampi kroz Grčku ima više i putarine se razlikuju u zavisnosti od destinacije u koju se ide.

- Ako se ide ka Halkidikiju, ukupna cena putarine je ispod jednog evra. Ako ljudi idu u Olimpisku regiju, putarine su otprilike oko pet evra u zavisnosti od mesta do mesta. Ako idu u prvu regiju, recimo do Paralije, treba da izdvoje oko četiri evra, a ako idu skroz do Neohorija, onda oko 6 evra u jednom pravcu. Do Atine cena je i preko 30 evra.

Nakon prelaska graničnog prelaza Evzoni već posle 500 metara nalazi se prva naplatna rampa na kojoj je putarina za motorna vozila u jednom pravcu 1,80 evra, odnosno 210 dinara.

foto: Kurir

Sledeća je naplatna rampa kod obilaznice u Solunu u opština Oreokastro. Tu je cena putarine za automobile 50 centi, a za motocikle 0,30 evra. Za vozila sa ili bez prikolice i visine veće od 2,70 metara je 1 evro, a za vozila sa ili bez prikolice visine preko 2,7 metara 1,50 evro. Naplata putarine od Soluna do Halkidikija ne postoji.

Putarinu kod Asprovalte vozači plaćaju 0,60 evra za motocikle, 0,90 evra za automobile i 2,30 - 3,20 evra za velika vozila.