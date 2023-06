Otkrivamo: Kako će reforma javne uprave promeniti živote građana Srbije

O značaju reforme javne uprave u procesu pridruživanja Srbije ka članstvu u EU, modernizaciji pružanja efikasnijih usluga građanima i privredi, kao i priprema srpske administracije za preuzimanje važnih obaveza na putu ka EU, u intervjuu su govorili Emanuele Žiofre, šef Delegacije EU u Srbiji i Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije.

"Javna uprava je lice države. Građani najčešće komuniciraju sa organima državne uprave kada im je potrebna određena usluga, dokument, pomoć u vidu informacija ili zaštita prava", objašnjava Žiofre. Stoga je reforma javne uprave ključna za društvo, a EU na nju stavlja veliki akcenat.

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević naglašava da se državna uprava mora profesionalizovati, depolitizovati i modernizovati, uz sve veći fokus na digitalizaciju. "Cilj je da državna uprava postane servis građana", kaže ministarka.

I Žiofre i Miščević ističu da je uvođenje digitalizacije u javnu upravu vitalno. Ministarka navodi primer gde tradicionalni način upravljanja dokumentima često dovodi do nepotrebnih komplikacija za građane, traženja šaltera ili još jednog papira: " To ne sme više da se događa, dakle kada dođete na šalter vi zapravo treba da dobijate onaj dokument zbog kojeg ste došli, a ne da vi budete ti od kojih se nešto traži. Možete zamisliti koliko je to važno za one koji započinju posao ovde, kupuju nekretninu, žele da otvore fabriku, da zaposle ljude", kaže Miščević.

Napredak u reformi javne uprave je vidljiv, ali ima prostora za unapređenja. Ambasador Žiofre naglašava da treba povećati transparentnost rada Vlade, obezbediti inkluzivan i otvoren proces kreiranja politika, jačati kapacitete Upravnog suda i nezavisnih regulatornih tela. Takođe, Žiofre naglašava da reforma javne uprave zahteva punu posvećenost svih vladinih institucija. "Postoji hitna potreba da se počne sa striktnom primenom propisa o zapošljavanju i postavljanju najviših menadžera", ističe on.

Srbija je do sada iz evropske kase dobila skoro 4 milijarde evra bespovratne pomoći, uključujući 215 miliona za reformu javne uprave i dodatnih 30 miliona za period 2023-2025. Međutim, iako je raspoloživa finansijska podrška velika, Srbija se suočava sa izazovom da zbog raspoloživosti ljudskih resursa u upravi na najbolji način iskoristi ova sredstva u korist svih građana.

Miščević ističe da se Srbija suočava sa izazovima u administraciji, posebno zbog odliva onih koji su sposobni da programiraju fondove. "Zato pokušavamo da unapređivanjem i posebnim stimulacijama za ove ljude nađemo najbolje moguće rešenje da ih zadržimo u upravu, a da nam oni pomognu da sva ova sredstva koja dobijamo na odgovarajući način i iskoristimo", objašnjava ministarka.

Sve u svemu, poruka je jasna: "Uprava po meri svih nas" glavni je moto reforme javne uprave, ističe ministarka Miščević, a čije sprovođenje koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. I na putu Srbije ka članstvu u EU, očekuje se da će ova reforma igrati ključnu ulogu. Zahtevaće napore i stalnu posvećenost, ali će svakako rezultat biti poboljšanja u efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj upravi, uz transformaciju uprave u servis građana, a kako ističe ministarka Miščević, to je put kojim se Srbija kreće, sa podrškom EU i sa jasnim fokusom na postizanje ovog cilja.

