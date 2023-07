RHMZ UPOZORIO NA NEVREME PA NAJAVIO VRUĆINE: Danas jaki pljuskovi i grmljavina, a od ovog datuma temperatura ide i do 36 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo i nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti uglavnom slab i promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 20, a najviša oko 28 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka situacija može biti nepovolјna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenlјivog raspoloženja i glavobolјe.

Upozorenje na kratkotrajne vremenske nepogode

foto: Printscreen/RHMZ

"Plјuskovi i grmlјavina koji se na području Srbije očekuju do petka lokalno će biti intenzivni uz pojavu grada. Količina padavina pri plјuskovitim padavinama je vrlo neujednačena, čak i na malim udalјenostima, ali u zoni najintenzivnijih padavina može dostići od 20 do 40 mm za kratko vreme, lokalno i više", navodi se u upozorenju RHMZ.

Porast temperature od naredne sedmice

foto: Printscreen/RHMZ

"Nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i plјuskova sa grmlјavinom očekuje se do petka. Za dane vikenda stabilizacija vremena - biće pretežno sunčano i umereno toplo sa maksimalnim temperaturama u subotu od 26 do 29 stepeni, a u nedelјu od 29 do 31 stepen. Naredne sedmice uslediće dalјi porast temperatura, koje će nakon utorka (11. jul) u većini mesta dostići vrednosti od 32 do 36 stepeni", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog kiše i grmljavine na snazi je narandžasti meteo alarm u celoj Srbiji, izuzev Bačke, Beograda, Srema i zapadne Srbije gde je upaljeno žuto upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

(Kurir.rs)