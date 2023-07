"ĆORA NAS JE PRSKAO KRVLJU DA NAM PRENESE SIDU!" Bivši čuvar u CZ šokirao pričama iz zatvora: Grupno su sekli vene U POKUŠAJU BEGA

U požarevačkom zatvoru "Zabela" u požaru koji je izbio u strogo čuvanom Sedmom paviljonu, zamalo su stradala dvojica zatvorenika. Oni su pronađeni onesvešćeni od dima u ćeliji, a nakon što je jedan od osuđenika, Branko Berček, osetio mиris i video dim koji kulja iz jedne od ćelija na drugom spratu zatvora.

Berček, inače bivši pripadnik JSO, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Ivana Stambolića i atentatu na Vuka Draškovića, odmah je alarmirao stražare koji su brzom intervencijom i otvorili vrata ćelije u kojoj je izbio požar, izvukli onesvešćene zatvorenike i ukazali im pomoć.

Jordan Antonić, bivši čuvar u Centralnom zatvoru, gostovao je u jutarnjem programu gde se dotakao ovog incidenta, ali i otkrio nešto više o čuvenom "sedmom odlejenju".

- Mislim da je ovaj požar podmetnut. Ako je lice samo u ćeliji i ako planira bekstvo morao je da bude podmetnut. Osuđenici imaju kontakt koji je donosio hranu, moguće da je dobio poruku da taj požar napravi i da napravi paniku - rekao je Antonić i potom se osvrnuo na čuveni Sedmi paviljon:

- Sedmi paviljon je zatvor u zatvoru. Tu je takvo obezbeđenje da je ne moguće da neko pobegne iz tog zatvora. Paviljon je pravouganog oblika i stražari konstantno šetaju u krug. Jedino kako je moglo da dođe do požara jeste da ga neko podmetne unutar ćelije. Sto odsto smatram da je neko od tih teških kriminalaca planirao bekstvo. Jer kada dođe do požara moraju da se otključaju sve samice i da se izvedu osuđenici. Da je došlo do većeg požara bila bi katastrofa.

Bivši čuvar u CZ se potom osvrnuo na incidente sa kojima se on suočavao u svojoj karijeri.

- Bilo je situacija u grupnim sobama CZ-a da prave samopovređivanje. Svi se iseku osim jednog, koji to uradi znantno manje. Ranije smo ih vodili u gradsku bolnicu i tada imaju priliku za bekstvo. Međutim, mi smo se dosetili da ih mi pustimo da iskrvare i onako ih onesvešćene ubacimo u maricu i povezemo - rekao je Antonić.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je kako dođu do sredstva za samopovređivanje.

- Otope šibicom četkicu za zube i zaoštre kao bodež. Recimo Džambo nam je pravio probleme jer je lomio stakla na šetalištu i onda bi osuđenici uzimali delove. Imali smo jednog Ćoru koji je uvek držao žilet u ustima. Inače on je prvi sidaš i kada bi mi krenuli na njega on bi se isekao i krenuo da prska krvlju. Tada je to bilo prelazno i nismo znali na koji način.

