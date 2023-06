"NEKADA SMO IH VEZIVALI LANCIMA ZA KREVET!" Bivši čuvar u CZ: Nikada masovni ubica nije boravio u grupnoj sobi SAMO STROGA SAMICA

Dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak i Jordan Antonić, bivši čuvar CZ razgovarali su u jutarnjem programu o slučaju ubice iz Mladenovca i nastavka njegovog terora u ćelijama zatvora u koji je smešten.

To su nepopravljive stvari smatra Božić.

- To je ista slika kao što je bilo četvrtog, ali u nekom drugom obimu se to opet ponavalja. Nečiji imput je bio dovoljan da bi on ponovo krenuo. Sigurno da posle ovog incidenta da će biti izolovan u odnosu na druge, i naravno da se neće dozvoliti novi incidenti - započeo je Božić.

foto: Kurir tv

Jordan Antonić i se razgovoru pridružio odgovorom na pitanje voditeljke Olje Lazarević, o tome na koji način zatvorenici borave u samici.

02:05 MASOVNE UBICE SU JOŠ OSAMDESETIH MOMENTALNO SMEŠTANI U SAMICE

- Praksa u Centralnom zatvoru, istražnom odeljenju je takva da je stroga kontrola. Komandir dežura 24 sata i menjaju se dva komandira. Zatvoreni se ne izvodi bez pratnje, stroga izolacija, jer takve osobe ne mogu da idu sa drugima u sobu. Niko normalan ne želi da spava sa takvom osobom. U naše vreme nije moglo da se desi da ovakav ubica bude sa nekim u sobi! - rekao je Antonić, nastavivši.

foto: Kurir tv

- Osamdesetih godina, jedan čovek je izvršio 7 ubistava i odmah je bio smešten u samicu i u strogu izolaciju. Komandir konstantno dežura, i samo istražni sudija je mogao da da odobrenje za posetu. U mom iskustvu najgore je kada teški kriminalci siluju osobe, zatim povrede sa staklom, sečenje vena, odsecanje uveta... Što se tiče istrage od osamdesetih do devedesetih dobijali su teške batine. Vezivani su lancima za krevet, jer su većinom bili agresivni. Tako se završi posao i mir u sobi. Nikad u praksi masovni ubica nije bio u grupnoj sobi! Stroga izolacija do suđenja!

Kurir.rs

